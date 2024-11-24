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▲中華隊擊敗日本，成為2024年世界12強賽冠軍金牌隊伍。（圖／記者葉政勳攝）

真的不是在作夢！中華隊擊敗日本，成為2024年世界12強賽冠軍金牌隊伍，賽後全台灣球迷陷入一片歡樂的氣息，長年觀賞中華隊的球迷更是難以置信，都還有很不現實的感覺。對此，網紅Cheap也寫出過往「鍋貼劇本」，更直言這屆中華隊真的完全不一樣了。回顧本場12強冠軍賽，中華隊在5局上先馳得點，靠著捕手林家正中外野陽春砲，以及陳晨威、林立接連上壘，隨後隊長陳傑憲帥氣收尾，轟出中外野全壘打，直接灌進4分領先。投手部分，王牌林昱珉前4局完全封鎖日本打線，接替的中繼張奕、陳冠宇、林凱威繼續拉起封鎖線，直接完封日本隊，中斷對方國際賽27連勝的神級紀錄。在中華隊順利奪冠後，百萬網紅Cheap也在臉書感動大喊：「不敢相信，真的不敢相信，我整個人石化惹，台灣在一級國際賽打贏日本，還拿冠軍 你敢信？」隨後Cheap寫出中華隊過往在國際賽常見劇本，「以前的中華隊大概是這樣，會有一位王牌投手一路封鎖對方打線，但我們的死屍打線全面熄火，前七局掛蛋，後來靠著彭政閔、陳金鋒連續安打得一分。」接著789局中華隊牛棚的油罐車上場，變成5：1，八下靠著保送+陳金鋒的三分砲，追到5：4只差一分，九下靠著對方投手不穩，擠成滿壘兩人出局，但中華隊關鍵時刻就手軟，再見三振結束比賽，雖敗猶榮。而遇到日本，打線更是會一路便秘，中華隊過去有四不打，快不打、左不打、慢不打、怪不打，全場僅靠陳金鋒怒尻1分，最後9：1被打爆，因此每次中華隊國際賽就是「雖敗猶榮」、「吃鍋貼」、「恐怖的789局」、「蘇憶芬」。不過本屆12強中華隊，每場比賽打線表現都相當優異，投手群更是將失分壓到最低，完全不給對手機會，也讓Cheap讚嘆，「這屆的中華隊2出局後還有強勁攻勢，投手可以完全封鎖，我真的說不出話了，我愛你中華隊 TEAM TAIWAN。」