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中華隊在本屆12強棒球賽從不被看好如今跨越高牆擊敗日本隊，讓台灣國人沸騰，對此總統賴清德表示，恭喜台灣英雄完封日本武士，這是1992年巴塞隆納奧運以來，睽違32年進入世界成棒的冠軍賽，更是拿下了世界冠軍，更預告下周將安排戰機伴飛，歡迎英雄們回家，自己也會在總統府接見國家隊，並舉辦英雄大遊行，「歡迎凱旋歸來的台灣英雄！」「棒球英雄！台灣尚勇！」賴清德指出，恭喜台灣英雄以4:0完封日本武士，拿下第三屆世界12強棒球賽冠軍，這是1992年巴塞隆納奧運以來，睽違32年進入世界成棒的冠軍賽、更是拿下了世界冠軍。賴清德表示，他相信台灣的國球不是贏球，台灣的國球是全力以赴、永不放棄的精采好球，謝謝台灣英雄，用棒球書寫歷史、拿下史無前例的冠軍，精采的守備、積極的跑壘，「你們團結了國家，讓全國為之瘋狂，讓世界讚嘆台灣！」賴清德說，他也要謝謝所有教練、後勤醫護人員，還有每一位在場邊或是螢幕前為台灣隊加油的最佳第十人！每一位都是Team Taiwan的一員，冠軍是屬於大家的。最後賴清德表示，下周將安排戰機伴飛，歡迎英雄們回家，自己也會在總統府接見國家隊，並舉辦英雄大遊行，「歡迎凱旋歸來的台灣英雄！」