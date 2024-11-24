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▲蔡其昌剛發祝賀文，隨即有上萬人點讚。（圖／蔡其昌臉書）

2024世界12強棒球賽今（24）日晚間6點上演「台日冠軍決賽」，從第5局開始，中華隊打線爆發，林家正先擊出外野陽春砲，接著陳傑憲再補上3分砲，最終中華隊4：0完封日本隊，拿下隊史首個一級過季賽冠軍。比賽結束後舉國歡騰，中職會長蔡其昌也隨即在臉書發文祝賀「世界冠軍」，並說台灣在世界棒球12強賽中，從不被看好到一路過關斬將，終於在今晚冠軍賽中終止日本27連勝紀錄。文章才發出短短9分鐘，隨即湧入上萬人點讚。今日冠軍賽中，中華隊派出王牌林昱珉先發，花費69球完成4局，只被敲1支安打無失分，前4局兩隊都是0：0，展開拉鋸戰。不過在第5局出現變化，林家正打出全壘打，率先替中華隊破蛋，接著陳傑憲再擊出3分砲，幫助中華隊以4：0領先日本隊。直到最終局，中華隊雖然沒有再攻下分數，不過都守住比分，沒有讓日本隊有破蛋機會，最終以4：0完封日本隊，斬斷日本隊在國際賽27連勝的紀錄。比賽結束後，蔡其昌火速在臉書發出祝賀文，先打上大大的「世界冠軍！」4個字，接著有感而發表示，台灣在世界棒球12強賽中，從不被看好的隊伍，到如今一路過關斬將，最後於東京巨蛋的冠軍賽中，成功中止日本國際賽27連勝紀錄，勇奪世界冠軍，看得出來他也非常感動。而陳傑憲賽後也相當感謝蔡其昌及其他長官，在台灣就給他們很多支援，且一直相信他們的實力。文章一發隨即湧入萬人按讚，網友紛紛留言「台灣隊太棒了，我們的驕傲」、「太感動了，台灣隊尚讚」、「恭喜台灣隊，原來台灣沒有我們，是因為要整隊都上去」、「台灣英雄，今晚的比賽看得好感動」、「見證歷史的一刻」、「真的是台灣英雄隊，超級棒！讓世界看到台灣」、「太厲害了台灣隊！」