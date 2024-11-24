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▲台灣「啦啦隊女神」林襄為了幫中華隊加油，也在社媒IG上透露已經抵達日本，此消息一出也引起日本網友與球迷的關注。（圖／記者葉政勳攝）

▲林襄在球場邊掀起超高關注，親民和台日球迷自拍。（圖／記者葉政勳攝）

世界棒球12強賽「冠軍戰」今晚開打，由中華隊成功以4:0完封日本隊，啦啦隊女神林襄昨（23）日一早搭飛機抵達東京，晚間驚喜現身球場觀賽，可愛模樣立刻攻佔日本各大媒體，儘管林襄目前已經離開日本，超強魅力卻仍在發酵，甚至有日本媒體形容，林襄的IG擁有超過185萬人追蹤，是台灣最強的啦啦隊女神。林襄昨日快閃日本，凌晨搭機先飛往名古屋，再轉機到東京看球賽，一早抵達機場後，當晚就現身台日對決的東京巨蛋，一起和其他啦啦隊女孩在觀眾席幫中華隊英雄們加油打氣，隨後便飛往香港，儘管現身的日本的時間很短暫，她仍在日本當地掀起一股「林襄旋風」，林襄也發文表示：「當日往返日本的疲憊感，完全比不上內心熱血沸騰的悸動，這是我人生中最衝動、最無悔的一次決定。」許多人好奇林襄為何不待到冠軍賽，她也解釋，自己是因為工作關係才要提前離開去香港，「今晚無法和大家並肩在冠軍戰，期盼中華隊拿下最後的勝利，享受屬於你們的榮耀與果實。」據日媒《西日本體育報》報導，林襄是台灣職棒味全龍隊「小龍女」的成員，在IG上擁有超過百萬粉絲追蹤，在台灣晉級後趕到東京巨蛋，就是為了幫中華隊球員加油，啦啦隊女神現身球場，讓台日球迷都陷入暴動，紛紛要求合照，報導中更形容，林襄是台灣最強的啦啦隊女神，為台灣送出聲援。