2024第3屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊今晚以4：0擊敗日本隊，拿下隊史12強賽首冠。在市府前廣場和眾球迷一起觀賽的台中市長盧秀燕，同步在臉書發文，除了代表全體台中市民恭喜中華隊，也興奮喊著台灣站上世界第一！刷新紀錄叫阮第一名！

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▲繼昨晚的「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」盧秀燕今晚高喊「一起吃雞排、台灣拿金牌」。（圖／台中市政府提供，2024.11.24）
▲繼昨晚的「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」盧秀燕今晚高喊「一起吃雞排、台灣拿金牌」。（圖／台中市政府提供，2024.11.24）
盧秀燕今（24）日傍晚從國民黨黨慶趕回台中市，直奔市府廣場前和2萬球迷席地而坐觀賞直播，晚間9時當確定中華隊拿下在奧運、12強賽和WBC世界棒球經典賽等3大賽的首座冠軍，首次擊敗全職業日本隊。立即在臉書和IG發文。

盧秀燕說，她永遠不會忘記今晚，中華隊刷新歷史成績，她與超過兩萬名市民家人共同應援，獲得世界第一。選手們的表現令人驚艷，球是圓的，事在人為，感動所有球迷，自己要向全體台灣英雄深深一鞠躬。

▲台中市政府前廣場今晚湧進2萬人次球迷，一起為冠軍戰應援。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.11.24）
▲台中市政府前廣場今晚湧進2萬人次球迷，一起為冠軍戰應援。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.11.24）

她同時感謝日本隊的選手，一路互相扶持、邁向冠軍戰，台日友好，「日本隊是我們敬重的對手，也是我們最佳的盟友」。她要代表全體台中市民恭喜中華隊！等待大家光榮歸國。


 

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