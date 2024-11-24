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2024第3屆WBSC世界棒球12強賽於24日進行冠軍戰，日本隊以0：4不敵台灣，未能完成連霸，以亞軍作結。日本此前以8連勝進入決賽，這場敗北也結束了其國際賽事27連勝的紀錄，從2019年世界12強賽奪冠開始，日本全職業隊在2021年東京奧運、2023年世界棒球經典賽，以及同年亞冠賽，連續拿下4冠，但這一次中華隊沒讓他們5連冠如願。日本先發投手戶郷翔征前4局無失分，但在第5局面臨危機，林家正的陽春砲首先打破僵局，其後陳傑憲的三分打點全壘打讓台灣取得4：0的領先。台灣投手林昱珉表現出色，成功壓制日本打線，並在第5局後張奕、陳冠宇等後援投手接力無失分，順利守住勝果。賽後日本隊監督井端弘和將勝負責任一間扛起，「選手們真的非常努力，在整個比賽過程中，我相信他們的技術、精神和體能都得到了很大的提升。我對他們的表現感到驕傲，也期待他們未來的成長。這次的失敗完全是我的責任。」他補充說：「這次賽事的賽程相當艱難，但選手們依然表現出了卓越的能力，對此我深感感謝。有些選手通過這次比賽增強了自信，我希望他們未來能夠進一步成長。」井端他也指出，期待日本隊在2026年WBC能再次挑戰世界冠軍。日本隊此次欠缺主砲如岡本和真及村上宗隆等人，主要以小園海斗、辰己涼介等選手組成的團隊配合得分，但決賽未能延續超級循環賽的猛烈火力。