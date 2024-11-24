我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024世界12強棒球賽，今（24）日晚間6時上演「台日冠軍戰」，台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲。，洪一中和黃忠義都給予好評（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界12強棒球賽如火如荼進行中，台灣隊長陳傑憲五局上擊出3分全壘打，英姿電到日本球迷。（圖／記者葉政勳攝）

台灣史上第1人！此外，本次賽會打擊表現超火燙的隊長陳傑憲，總共繳出3次猛打賞，打擊率更是高達6成36，賽後獲選為最有價值球員（MVP），也奪下大會打擊王，成為中華隊史上首位「雙冠王」。在世界12強棒球賽總冠軍戰開打前，陳傑憲從預賽、超級循環賽，一路走來維持超火燙手感。此外，賽後官方也公布本屆的MVP，陳傑憲順利獲獎，同樣是史上首位大會「雙冠王」。