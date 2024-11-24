台灣史上第1人！東京巨蛋今（24）日進行世界12強棒球賽總冠軍戰，中華隊面對2度吞敗的強敵日本隊，靠著投手群封鎖武士隊，以及林家正、陳傑憲的全壘打，爆冷斬斷日本武士隊的國際賽27連勝。此外，本次賽會打擊表現超火燙的隊長陳傑憲，總共繳出3次猛打賞，打擊率更是高達6成36，賽後獲選為最有價值球員（MVP），也奪下大會打擊王，成為中華隊史上首位「雙冠王」。
恐怖6成打擊率 三分砲助攻台灣
在世界12強棒球賽總冠軍戰開打前，陳傑憲從預賽、超級循環賽，一路走來維持超火燙手感。台日大戰中也不負眾望，在林家正轟出陽春彈後，從日本先發戶鄉翔征手中敲出三分砲，一舉拉開比分，更成為中華隊最終奪冠的重要功臣。
陳傑憲在本次賽會，總共繳出3次猛打賞，並且敲出2轟都價值連城，分別是台韓大戰的兩分砲，以及冠軍戰的三分砲，總計22打數敲出14安，打擊率維持在恐怖的6成36，成為中華隊史上首位奪下打擊王的選手。此外，賽後官方也公布本屆的MVP，陳傑憲順利獲獎，同樣是史上首位大會「雙冠王」。
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在世界12強棒球賽總冠軍戰開打前，陳傑憲從預賽、超級循環賽，一路走來維持超火燙手感。台日大戰中也不負眾望，在林家正轟出陽春彈後，從日本先發戶鄉翔征手中敲出三分砲，一舉拉開比分，更成為中華隊最終奪冠的重要功臣。
陳傑憲在本次賽會，總共繳出3次猛打賞，並且敲出2轟都價值連城，分別是台韓大戰的兩分砲，以及冠軍戰的三分砲，總計22打數敲出14安，打擊率維持在恐怖的6成36，成為中華隊史上首位奪下打擊王的選手。此外，賽後官方也公布本屆的MVP，陳傑憲順利獲獎，同樣是史上首位大會「雙冠王」。
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