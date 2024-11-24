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世界棒球12強冠軍戰，中華隊從被日媒看衰戰力第2弱，但到今天以4：0在東京巨蛋完封日本，其中兩位曾經旅日的投手張奕、陳冠宇重回舊地都發揮高水準表現，再次證明自己的身手，張奕收下此場勝投，本屆拿下3勝為勝投王，個人兩屆12強更是累積5勝。上屆12強張奕是中華隊王牌，先發連勝委內瑞拉和韓國，收下2勝，本屆定位中繼，預賽首戰對韓國登板0.2局無失分，收下勝投，對澳洲投2局無失分拿下第2勝，連兩屆參賽奪下4場勝投，為歷屆12強「勝投王」，且冠軍賽前累積投5局只被敲1安、飆6三振、1保送，防禦率還是完美的零。中華隊今天先發投手林昱珉主投4局被敲1安打、2保送、3三振，張奕在第5局上場中繼，完成3局僅被敲2安，飆出3三振，防禦率還保持完美的0。張奕是花蓮出身的原住民球員，因嚮往表哥陽岱鋼，國中畢業後赴日留學，2016年以育成選手加入歐力士，2023年轉戰西武獅，但因傷病影響未能回到過往巔峰狀態，本季回到中職，以第二輪第一順位指名加入富邦悍將，在本屆12強再次展現身手。