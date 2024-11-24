我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡阿嘎夫婦看到中華隊贏了，感動到落淚。（圖／蔡阿嘎IG）

世界棒球12強賽今（24）日稍早圓滿落幕，中華隊靠著林家正陽春砲、陳傑憲3分全壘打，終場以4：0擊敗日本成為冠軍，台灣球迷喜極而泣，飛到日本看比賽的蔡阿嘎雖然沒有今晚的門票，還是跑到東京巨蛋場外「應援落後的日本」，吸引大批網友笑哭：「都是你的功勞」、「先謝謝嘎哥沒買到票」，相當逗趣。中華隊今天在東京巨蛋對決地主日本讀賣巨人，靠著捕手林家正的陽春砲、「台灣隊長」陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0獲勝，勇奪隊史首座三大賽冠軍，而且這是睽違32年對戰日本的三大首勝，直接中斷日本27連勝，粉碎12強二連霸美夢。追到當地力挺中華隊的蔡阿嘎，今晚沒有入場門票，但他依然跑到場外應援，拿著印有Japan的毛巾在場外下跪：「未條啊！沒有票也要跑來東京巨蛋場外，來幫日本9下的最後反攻集氣！嘎哥的力量都給你們！給我撐住啊日本！」直到中華隊確定奪冠後，蔡阿嘎跟老婆喜極而泣表示：「11年前，就差一個好球數，還沒拿下日本的最後一個出局數之前，什麼事情都有可能發生。今天真的翻過日本高牆了！台灣辦到了，中華隊辦到了！世界ㄧ台灣真的No.1了！」還跟許多台灣球迷高喊：「Team Taiwan！」場面相當熱血。