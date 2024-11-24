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2024世界12強棒球賽今（24）日晚間6點上演「台日冠軍決賽」，從第5局開始，中華隊打線爆發，林家正和陳傑憲接連開轟，最終中華隊4：0完封日本隊，中止日本國際賽27連勝紀錄。而在比賽開始前，就有許多人祈禱中華隊可以奪冠，但樂天女孩舞蹈副總監曉帆的方式卻讓網友看了直搖頭，因為她和另一位啦啦隊女孩Kira，先是用冰淇淋對著砸向盤中的日本國旗，接著再用小槌子猛砸，因而掀起爭議，甚至有人怒批「沒水準！」曉帆和Kira日前接受媒體訪問，在台北市一間餐廳內進行「抗日應援」的相關新聞，不過似乎是為了配合效果，2人先是喊出「就是要把你打得稀碎」，接著用手上的甜筒冰淇淋砸向盤中的日本國旗，下秒用小槌子對著甜筒猛砸，還在日本國旗上多敲幾下，且邊喊著「中華隊加油」，應該是希望中華隊可以完勝日本隊。不過這畫面卻讓不少網友覺得不太舒服，就有人將新聞畫面轉發到Threads上，表示：「今天看新聞看到這個，看到困惑欸，真的有必要砸別人國旗嗎？有夠沒禮貌的。」下方也有不少網友表示，「這個真的很沒水準欸，我們是有風度、運動家精神的台灣人」、「這真的沒水準，若是換做日本這麼對待我們，自己做何感想？」、「尊重對手、尊重國家，請勿製造對立，非常丟人。」還有網友發現，有日本人在原新聞影片連結下方留言，「看到這樣的報導真是遺憾，不過我相信很多台灣人都是理智的人」，還附上一個哭泣的表情符號。對此，就有台灣網友用日文留言表示，「我的日本朋友們，我真的很抱歉」，也認為這不是台灣人的初衷。而對於爭議，曉帆本人目前尚未回應，不過已在IG慶祝中華隊奪冠。