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▲中華隊12強在日本客場封王，締造台灣棒球新歷史。（圖／記者葉政勳攝）

2024年第3屆WBSC世界棒球12強，最終由中華隊奪下金牌站上世界之巔，以4:0擊敗無敵的日本武士隊，終結了對手驚人國際賽27連勝。事實上，日本井端弘和監督曾在2013年WBC經典賽複賽時，一棒打垮中華隊士氣，如今相隔11年，這個舊仇終於報了！世界棒球12強冠軍戰今（24）日晚間開打，最終中華隊投打俱佳，不但完封日本，林家正、陳傑憲接連轟出兩支全壘打，終場中華隊就以4:0贏下日本，帶走隊史12強首冠，創下台灣棒球歷史最輝煌的一刻。賽後日本監督井端弘和也發聲表示，這場敗仗完全是自己的責任，日本武士隊選手們都表現得很好，自己真的很感謝他們。時間回到2013年，當年經典賽中華隊順利從B組以TQB對戰優質率最佳脫穎而出，在晉級複賽時，於3月8日遇上日本，當時台灣派出王建民先發，封鎖日本打線，在9局上中華隊還以3:2領先日本，而進攻方日本1壘有人但已經2出局，輪到當時還是選手的井端弘和打擊。沒想到井端弘和下一秒就從陳鴻文手中敲出安打，為日本打進追平分，大秀「井端無双」，最終中華隊就在延長賽被逆轉，整體士氣也被打垮，隔天對決古巴的比賽，更以0:14被擊潰，經典賽旅途就此終結。沒想到相隔11年之後，中華隊成員歷經蛻變，當時還是先發投手的王建民也成為牛棚教練，而成為逆轉英雄的井端弘和也成為日本隊監督，但是賽事結果卻截然不同，也讓大批球迷感到振奮，盼望台灣棒球「恐日症」的PTSD能從此開始治癒。