我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳柏霖在限時動態上發出中日最終比數截圖，貼上流淚的表情符號。（圖／摘自IG）

▲陶晶瑩在threads上發文大讚中華隊拿下冠軍，直呼「台灣第一」。（圖／摘自threads）

▲曾是棒球員的曹佑寧在threads上發文道出此後愉悅的心情。（圖／摘自threads）

2024年世界棒球12強冠軍戰，中華隊4比0打敗日本拿下第一，不只台灣觀眾的心都沸騰，連在觀戰的藝人也忍不住直接在社群網站上發布心情。陳柏霖在社群網站的限時動態發布最終比數截圖，還貼上流淚、high five的表情符號，看得出心情頗為激昂。陶晶瑩在threads上則寫道：「太感動了!太棒了!攻守俱佳!氣勢如虹!我們是世界冠軍!台灣第一!」喜愛運動的王家梁也在限動上寫了「世界冠軍！！！」，顯然全台不分各行各業，都密切注意這場賽事，也都為了中華隊奪冠而興奮。棒球在台一直被視為「國球」之一，這一次中華隊在12強賽的表現也極為傑出，又一次帶動全民棒球熱，甚至是代表團中的選手過往輝煌事蹟也被拿來討論，譬如潘傑楷差點會是電影《KANO》，再次被翻出來，後來他棒球為重，沒有走進演藝圈，倒是接下男主角的曹佑寧，就從體壇轉進娛樂圈，目前演出機會不斷。不過曾經是棒球好手，不會對棒球忘情，看著中華隊在12強賽的冠軍賽有好表現，曹佑寧直接在threads上寫道：「太爽了！！！」還貼上4個豎起大拇指的符號，網友也留言給他：「有沒有加油到跳起來？都是你當年的好兄弟。」金鐘視帝薛仕凌也在限動上發布了「LET"S GOOOOOOO」的圖案，像是發出內心的歡呼聲。只能說，中日大戰的勝利結果，讓台灣民眾的心情此刻都彷彿飛上雲端，只想一起盛大慶祝。