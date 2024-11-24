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中華隊今（24）在世界12強棒球錦標賽中以4:0戰勝日本，締造台灣棒球史上首次世界賽冠軍的重要里程碑，更以完封佳績打破高牆般的日本隊，不僅無數台灣球迷為之瘋狂，我國總統賴清德也透過臉書發文慶賀稱將安排戰機伴飛、舉辦英雄大遊行，而該篇文章下方也吸引大批網友們洗版留言「11/24應訂為國定假日，全民放假一天」、「總統，請明天放假一天！」。中華隊於世界12強賽冠軍戰中以4:0完封日本，這不僅是台灣首次在國際賽事上奪冠，更終結日本隊在國際賽事上的27連勝，現場台灣粉絲激動之餘更淚灑東京巨蛋。對此，我國總統賴清德也表示，恭喜台灣英雄完封日本武士，這是1992年巴塞隆納奧運以來，睽違32年進入世界成棒的冠軍賽，更是拿下了世界冠軍，更預告下周將安排戰機伴飛，歡迎英雄們回家，並稱自己會在總統府接見國家隊，同時舉辦英雄大遊行，「歡迎凱旋歸來的台灣英雄！」臉書文章底下也吸引全台大批球迷湧入留言洗版，「台灣隊好棒」、「台灣最強！世界第一！太厲害了，感動到不行」、「太感動了！歷史的一刻」，也有不少網友笑稱「是不是該全國放假一天！」、「總統，該宣布全台放假普天同慶了吧」、「是不是該全國放假一天」、「11／24是不是要改國定假日了」、「台灣國際賽事第一次棒球冠軍，該放假一天了吧」、「請總統明天放冠軍假！」。