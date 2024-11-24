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12強最強神獸？中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽，以4：0擊敗日本奪下隊史首冠。本屆賽會我國投打發揮都非常出色，許多球員都打出生涯代表作，但張奕無疑是最讓人印象深刻的一位，他在2屆12強勇奪5勝，是賽史勝投紀錄保持者，甚至比多支球隊都還要多。這一屆12強賽，張奕在冠軍賽投了3局無失分，合計5場投了8局，一分都沒掉，本屆轉任中繼之後的狀態依然無人能擋。兩屆12強賽，他出賽7場、先發2場，合計主投21又2/3局，只被敲12支安打，送出19次三振無失分，防禦率仍是0。張奕其實近年在職業的發展不算順遂，返台後加盟富邦悍將，今年主要擔任後援，24場出賽投23又1/3局，防禦率4.24，不算特別理想。但到了國際賽，他就是能將自己提升到另一等級。張奕在12強賽5勝0敗的戰績有多恐怖，目前巴拿馬只有3勝，澳洲3勝、波多黎各2勝、多明尼加2勝、義大利甚至沒有奪勝，而其他投手最多拿2勝。真的是一到國際賽就爆發的男人。