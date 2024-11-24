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▲2024世界12強棒球賽如火如荼進行中，台灣隊長陳傑憲五局上擊出3分全壘打，英姿電到日本球迷。（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣隊長陳傑憲在12強台日冠軍賽，首局就擊出長打。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界12強棒球賽總冠軍戰，當中最令人津津樂道的，正是身披24號球衣的陳傑憲——他以一支價值連城的三分砲，以及整屆賽事6成36的驚人打擊率，奪得本屆賽事的MVP和打擊王，成為中華隊史上首位「雙冠王」。「從一路真的不被看好，被當作笑話，但我們的團隊真的很棒，努力走到最後，拿下冠軍。」賽後接受訪問時，陳傑憲語帶哽咽地說。這支中華隊，以本土中職選手為核心，並沒有太多的旅外選手助拳，但憑藉堅定的信念與默契，接連擊敗世界強權。在今冠軍戰的第五局，林家正的陽春砲打破僵局，而陳傑憲接著一棒轟出三分砲，一舉將比數拉開至4：0，為最終的勝利奠定基礎。這發全壘打，正如陳傑憲所說，回顧陳傑憲的職棒生涯，這位高雄出身的棒球好手，一路走來充滿挑戰。他在日本高中時期，因語言不通與生活環境的艱辛，幾度懷疑自己是否適合棒球之路。但憑藉家人的支持與自身的毅力，他最終回到台灣，加入文化大學與台電隊，並在2016年中職選秀中被統一7-ELEVEn獅以第二輪選中，開啟了職棒生涯。從早期守備表現掙扎，到後來轉戰外野逐漸找回自信，他以努力與汗水證明了自己。不僅如此，他在2020年球季大放異彩，拿下聯盟打擊王與安打王，成為獅隊不可或缺的中流砥柱。