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▲台南Josh買了戶鄉翔征的應援毛巾，全力支持日本隊。（圖／台南Josh IG）

2024世界12強棒球賽在今（24）日晚間6點上演「台日冠軍決賽」，在比賽開始前，棒球YouTuber「台南Josh」就已經迫不及待飛到日本觀戰，不過因為他一向被視為反指標，因此他這次反其道而行，不支持台灣隊，反而高舉日本先發投手戶鄉翔征的應援毛巾，還穿上日本隊的球衣，結果中華隊最後真的以4：0完封日本隊。比賽結束後，雖然台南Josh尚未發祝賀文，不過網友紛紛到他的舊貼文下方刷一排，「朝聖國師」、「原來這真的不是迷信！」台南Josh先是在IG發文表示，雖然自己常說反指標只是玩笑，不過面對國際賽的絕對王者日本，即使知道只是個玩笑，他還是想迷信一下，剩下的就交給球員創造歷史。從照片看到，原來他為了要讓中華隊奪冠，不僅穿上日本球衣，還買了日本先發投手戶鄉翔征的應援毛巾，決定全力力挺日本隊，今日比賽前，他更開玩笑發文，「抵達現場，今晚，來『戶鄉』傷害吧！」沒想到今日比賽，中華隊前4局和日本都是0：0，展開拉鋸戰，第5局開始突然出現變化，先靠捕手林家正打擊出陽春砲，率先替中華隊破蛋，接著陳傑憲再擊出3分砲，幫助中華隊以4：0領先日本隊。直到最終局，中華隊雖然沒有再攻下分數，不過都守住比分，最終以4：0完封日本隊，斬斷日本隊在國際賽27連勝的紀錄。許多網友看到比賽結果，紛紛到台南Josh的貼文下方留言，「來朝聖國師了」、「原來傳說不是假的，來跪拜教主了」、「教主神威」、「真的是重傷害」、「不管別人信不信，反正我是信了」、「謝謝國師，法力無邊」、「應該是唯一穿日本隊球衣不會被噓的台灣人。」