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世界棒球12強冠軍賽，中華隊今天以4：0完封衛冕軍日本，奪得隊史首冠，中華隊王牌左投林昱珉，此役主投4局被敲1安打、飆3三振，賽後林昱珉感謝當初不看好中華隊的人，「謝謝他們這樣講，讓我更想拿冠軍。」中華隊確認能挺進冠軍賽後，昨天超級循環賽「消化試合」陣前換投，將林昱珉留到今天冠軍戰，在滿場可坐5萬人的東京巨蛋，林昱珉開局表現有些亢奮，幾顆失投險些形成觸身球，好在都穩住陣腳不失分，最後投完4局退場，由張奕上場中繼。中華隊最終靠捕手林家正陽春砲、「台灣隊長」陳傑憲三分砲，和4名投手接力以4：0完封日本，中斷日本國際賽27勝和二連霸偉業。中華隊則是睽違32年來首度在三大賽擊敗日本，並勇奪三大賽隊史首座冠軍，締造歷史性一刻。「真的很開心！」賽後林昱珉表示，「大家都做得很好，不管是教練團還是球員、跟後勤團隊。至於我，就是發揮我該有的實力而已，雖然只有四局，但沒有換錯。打擊也做很棒，只要哪一隊先得分，勝利幾乎就在那方，然後我們做到了。」中華隊當初還被日媒評為戰力第2弱，外界並不看好能贏球，林昱珉說，「外界都說今年中華隊不好，可能第一階段就被刷掉，但並沒有，我們預賽拿到4勝1負，成功來到東京，接著進到冠軍戰，甚至拿到冠軍。就是感謝他們吧，謝謝他們這樣講，讓我更想拿冠軍，大學長們真的很好，會帶動氣氛，也會適時給予鼓勵。」21歲的林昱珉是本屆中華隊最小，看到學長們開轟，他也非常開心，「真的很感動，代表我們離勝利很近。尤其第九局，朱哥（朱育賢）接到那球，反應過來，真的很激動。」9下，代替受傷的潘傑楷上場守一壘的朱育賢，接殺飛球並自踩一壘完成再見雙殺。