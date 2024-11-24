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▲百萬YouTuber蔡阿嘎上週就和老婆二伯訂好了機票、住宿，二伯日前也曝光兩人的熱血對話，表示蔡阿嘎早就喊話：「我相信中華隊！」（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲中華隊贏日本拿冠軍了！蔡阿嘎跟台灣球迷在東京巨蛋場外開心歡呼。（圖／蔡阿嘎IG）

中華隊今（24）日擊敗日本奪得世界棒球12強賽冠軍，啦啦隊女神籃籃、秀秀子、林襄、若潼等人場內熱血應援，而堅持相信中華隊、並早就買好日本機票的網紅蔡阿嘎，雖然沒有今晚門票無法入場，但他仍跑到東京巨蛋場外「應援落後的日本」，他稍早也上傳12強官方海報，無奈嘆氣「真的沒有放我們的球員」，但他話鋒一轉、隨即爽稱：「但沒關係，因為他們是後面的11強！」也讓粉絲們大讚「說得真的太好了！」中華隊今天在東京巨蛋對決地主日本讀賣巨人隊，中華隊以捕手林家正的陽春砲、「台灣隊長」陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0獲勝，勇奪隊史首座三大賽冠軍，而且這是睽違32年對戰日本的三大首勝，直接中斷日本27連勝，粉碎12強二連霸美夢。而追到當地力挺中華隊的百萬YTR蔡阿嘎，日前也被老婆二伯爆料，早在上週晉級名單還沒出爐前，蔡阿嘎就已經約她要去東京幫中華隊加油，當時二伯還疑惑問賽程還沒確定耶，蔡阿嘎則冷靜且肯定地回她說：「我相信中華隊！」於是兩人早早就訂好機票、門票，就連住宿都已經訂好。但沒想到其實蔡阿嘎並沒有買到入場門票，熱血的他仍堅持跑到場外應援，拿著印有Japan的毛巾在場外下跪：「未條啊！沒有票也要跑來東京巨蛋場外，來幫日本9下的最後反攻集氣！嘎哥的力量都給你們！給我撐住啊日本！」吸引大批網友笑哭：「都是你的功勞」、「先謝謝嘎哥沒買到票。」