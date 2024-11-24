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▲日本球迷都在說中華隊的表現太優秀，日本輸的心服口服。（圖／翻攝Yahoo JP）

世界12強棒球賽今（24）日晚上圓滿落幕，中華隊靠著林家正的陽春砲、陳傑憲3分全壘打，終場以4：0擊敗日本奪冠，沒想到日本球迷的「真實反應」曝光，認為台灣的投手、打者各方面都很出色，「日本這次是澈底的敗北」，一長串真摯感言感動一票台灣人。中華隊今天在東京巨蛋對決地主日本隊，靠著捕手林家正的陽春砲、「台灣隊長」陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0獲勝，勇奪隊史首座三大賽冠軍，而且這是睽違32年對戰日本的三大首勝，直接中斷日本27連勝，粉碎12強二連霸美夢。日本敗北後，日媒也大幅報導中華隊奪冠的消息，日本球迷一一道出心聲，表示在觀看賽事的過程中，投打方面「台灣全面壓制日本」，非常恭喜中華隊拿第一，「很多篇新聞都在提日本的國際賽連勝紀錄，但必須承認的是，日本與美國為首的本場，中美洲國家以及台灣的實力差距其實非常接近，日本不可能一直延續不敗紀錄，總有一天會被打破。而今天的台灣戰，就是那一天！希望日本能認真面對今天的敗戰，加強對台灣以及其他強國競爭的應對策略，但也感謝日本選手的努力」。沒想到不只一位日本球迷輸的心服口服，還有人大讚台灣投手真的很出色，每位上場的人都表現的非常棒，「台灣真的很厲害！是一支很強的隊伍，尤其是三棒打者（陳傑憲），看他打球是一種享受，有充滿對棒球的熱愛，簡直是理想型選手！」