我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲在胸前比劃的手勢，被網友說是無法印在隊服上「Taiwan」的意思。（圖／翻攝自Threads）

▲潘傑楷穿「Taiwan帽T」出席賽後記者會。（圖／翻攝Taiwolf 台灣狼官網）

中華隊擊敗日本，成為2024年世界12強賽冠軍金牌隊伍，30歲「台灣隊長」陳傑憲在全壘打回來後，用食指和大拇指在胸前畫了一個框，有球迷指出，這個手勢應該是在比「Taiwan」，因為中華隊無法穿著印有「Taiwan」字樣的球衣，當初台灣隊潘傑楷在對戰美國的賽後記者會上，也是事先詢問，獲得同意才得以穿著「Taiwan」的球衣出席賽後記者會，陳傑憲的手勢應該是在呼應潘傑楷，讓球迷都哭瘋。本場12強冠軍賽，中華隊在5局上先馳得點，捕手林家正中外野陽春砲，以及陳晨威、林立接連上壘，隨後隊長陳傑憲轟出中外野全壘打，直接灌進4分領先。而陳傑憲在全壘打回來時，在胸前比劃了一個框，Threads上馬上掀起討論，有人發現他的手勢，是在呼應潘傑楷在對戰美國的賽後記者會上，穿著「Taiwan」的球衣，而穿著印有「Taiwan」字樣的球衣，還是必須得「事先獲得准許」的。雖然不知道陳傑憲真正用意是不是這樣，但影片被轉發後，網友已經開始瘋狂討論，「就算上面沒寫台灣，手勢一出大家都知道」、「我快哭了，我們都知道」、「我們都要記得這個手勢，台灣人的手勢」、「直接是安打手勢的延伸，有夠讚」、「真的是很細緻的男人」、「勇敢說出來！我們來自台灣！」不僅如此，有網友也秀出日本電視在轉播球賽時，國家的名稱寫著大大的「台灣」2字，讓許多人都感動喊，「謝謝日本相挺」。