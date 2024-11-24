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▲中華隊擊敗日本，成為2024年世界12強賽冠軍金牌隊伍。（圖／記者葉政勳攝）

▲李雅英發文分享激動心情，喜悅之情溢於言表。（圖／李雅英IG）

▲樂天女孩壯壯也一路觀賽，不時分享自己的心情。（圖／壯壯IG）

世界棒球12強賽「冠軍戰」今晚順利落幕，由中華隊成功以4:0完封日本隊，終結日本隊連續27勝的紀錄，全台灣舉國歡騰，還有人放起鞭炮，慶祝這個高光時刻，就連韓籍啦啦隊女神李雅英都忍不住激動喊：「恭喜得冠軍！」壯壯也曬出中華隊得冠軍的畫面瞬間。中華隊從賽前一路不被看好，最後竟在2024世界12強棒球錦標賽中奪得冠軍，中斷日本國際賽27連勝的神級紀錄，「台灣隊長」陳傑憲在奪得冠軍瞬間終於鬆懈下來，忍不住喜極而泣，畫面感動無數台灣人，畫面tag到看台上的台灣啦啦隊們，包括秀秀子、若潼等人臉上都帶著笑容，一起享受中華隊的奪冠瞬間。不僅如此，韓籍啦啦隊女神李雅英也與有榮焉，在限時動態轉發中華隊得獎瞬間的畫面，可以看到球員們激動在球場上互相擁抱，她興奮直呼：「哇啊啊啊啊啊啊！恭喜得到冠軍。」並附上多個鼓掌的表情符號，喜悅之情溢於言表。而樂天女孩壯壯也一路觀賽，不時分享自己的心情，得知中華隊完封日本隊，她難掩激動心情，錄下球員們在球場上互相擁抱、鼓勵的模樣，直喊：「世界冠軍！！」除此之外，薛仕凌、許維恩夫妻、陳柏霖、歐陽靖、蔡依珊也都發文分享自己的感動心情。