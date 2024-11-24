2024世界棒球12強賽今（24）日晚間在台日大戰後完美落幕，中華隊最終以4:0比數完封日本隊，奪下首個國際賽棒球冠軍，讓全台灣民眾相當振奮！不過在比賽結束之後，比起日本輸給台灣，日本網友更在意日本武士隊球員辰己涼介曾在賽前放話「如果冠軍戰輸了改當投手」，不僅有關他的日媒報導被日本球迷留言灌爆，維基百科也被加上「投手」的職稱，台灣網友也紛紛朝聖。
日本隊球員辰己涼介賽前放話！「輸比賽改當投手」翻車超糗
根據日媒《日刊體育》報導，在23日和台灣比賽過後，面對媒體發出豪語表示「希望在最後的比賽打出好成績，雖然不知道能否成為主角，但最後一場我想要贏，如果輸球就會改行當投手」，由於賽前狂妄的發言，此話立刻在社群引起討論，有球迷就警告：「就不要到時候日本輸球，這話說得不好」。
結果今天台日大戰，中華隊打線發威，5局上，捕手林家正先是逮中戶鄉翔征的直球，掃出中外野陽春砲，後續陳晨威敲安，林立選到保送，台灣隊長陳傑憲一棒擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0完封日本，而日本球迷也立刻想到「辰己涼介」賽前的一番豪語，紛紛要他趕快去練球，並在明年賽季投手丘看到他。
辰己涼介賽前豪語糗大！維基百科秒遭改、日本球迷灌爆
在比賽結束之後，辰己涼介的維基百科簡介立刻就被更改資訊，上面寫著「司職外野手、投手，效力於日本職棒東北樂天金鷲，於2024年12強賽事冠軍賽前亂立flag，因此從2025年球季起將改當投手。」
另外日媒「媒livedoornews」原本在X官方社群平台發出辰己涼介賽前宣言畫面，也在比賽之後被日本網友灌爆，不少日本球迷紛紛回應「該去練投了唷！辰己」、「恭喜你棒球生涯要開啟投手之旅了」、「某種意義上來說，辰己就不該說出這種話，根本是一種戰犯」、「輕敵的下場，下次不要再講這種話了，下個賽季投手丘見吧。」
辰己涼介成績超級炸裂！賽前太有自信慘輸比賽
事實上，27歲辰己涼介目前效力於日職樂天金鷲隊，今年出賽143場，繳出單季158安、7轟、58分打點的表現，打擊率2成94，並奪下太平洋聯盟安打王，本屆12強在日本隊也大多擔綱中心棒次。
在昨天23日台日「消化試合」的比賽中，辰己涼介個人4個打席3次上壘，包含一支2分打點長打，但今天冠軍賽，辰己涼介本場共3打數敲出1支安打，並吞下1次三振，表現並不理想，沒想到賽前發出豪語，最終真的輸掉比賽，意外成為球迷賽後討論的話題之一。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日媒《日刊體育》報導，在23日和台灣比賽過後，面對媒體發出豪語表示「希望在最後的比賽打出好成績，雖然不知道能否成為主角，但最後一場我想要贏，如果輸球就會改行當投手」，由於賽前狂妄的發言，此話立刻在社群引起討論，有球迷就警告：「就不要到時候日本輸球，這話說得不好」。
結果今天台日大戰，中華隊打線發威，5局上，捕手林家正先是逮中戶鄉翔征的直球，掃出中外野陽春砲，後續陳晨威敲安，林立選到保送，台灣隊長陳傑憲一棒擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0完封日本，而日本球迷也立刻想到「辰己涼介」賽前的一番豪語，紛紛要他趕快去練球，並在明年賽季投手丘看到他。
辰己涼介賽前豪語糗大！維基百科秒遭改、日本球迷灌爆
在比賽結束之後，辰己涼介的維基百科簡介立刻就被更改資訊，上面寫著「司職外野手、投手，效力於日本職棒東北樂天金鷲，於2024年12強賽事冠軍賽前亂立flag，因此從2025年球季起將改當投手。」
另外日媒「媒livedoornews」原本在X官方社群平台發出辰己涼介賽前宣言畫面，也在比賽之後被日本網友灌爆，不少日本球迷紛紛回應「該去練投了唷！辰己」、「恭喜你棒球生涯要開啟投手之旅了」、「某種意義上來說，辰己就不該說出這種話，根本是一種戰犯」、「輕敵的下場，下次不要再講這種話了，下個賽季投手丘見吧。」
辰己涼介成績超級炸裂！賽前太有自信慘輸比賽
事實上，27歲辰己涼介目前效力於日職樂天金鷲隊，今年出賽143場，繳出單季158安、7轟、58分打點的表現，打擊率2成94，並奪下太平洋聯盟安打王，本屆12強在日本隊也大多擔綱中心棒次。
在昨天23日台日「消化試合」的比賽中，辰己涼介個人4個打席3次上壘，包含一支2分打點長打，但今天冠軍賽，辰己涼介本場共3打數敲出1支安打，並吞下1次三振，表現並不理想，沒想到賽前發出豪語，最終真的輸掉比賽，意外成為球迷賽後討論的話題之一。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。