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▲世界棒球12強日本隊外野手辰己涼介賽前放話「若是冠軍戰輸掉比賽，就改行當投手」，最後遭到中華隊完封。（圖／記者葉政勳攝）

▲12強冠軍賽「台日大戰」結束之後，辰己涼介的維基百科簡介立刻就被更改資訊，新增投手職位以及豪語翻車事蹟。（圖/翻攝維基百科）

▲世界棒球12強日本隊外野手辰己涼介，效力於日職樂天金鷲隊，打擊率2成94，並奪下太平洋聯盟安打王，成績其實非常不錯。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽今（24）日晚間在台日大戰後完美落幕，中華隊最終以4:0比數完封日本隊，奪下首個國際賽棒球冠軍，讓全台灣民眾相當振奮！不過在比賽結束之後，比起日本輸給台灣，日本網友更在意日本武士隊球員辰己涼介曾在賽前放話「如果冠軍戰輸了改當投手」，不僅有關他的日媒報導被日本球迷留言灌爆，維基百科也被加上「投手」的職稱，台灣網友也紛紛朝聖。根據日媒《日刊體育》報導，在23日和台灣比賽過後，面對媒體發出豪語表示，由於賽前狂妄的發言，此話立刻在社群引起討論，結果今天台日大戰，中華隊打線發威，5局上，捕手林家正先是逮中戶鄉翔征的直球，掃出中外野陽春砲，後續陳晨威敲安，林立選到保送，台灣隊長陳傑憲一棒擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0完封日本，在比賽結束之後，辰己涼介的維基百科簡介立刻就被更改資訊，上面寫著另外日媒「媒livedoornews」原本在X官方社群平台發出辰己涼介賽前宣言畫面，也在比賽之後被日本網友灌爆，不少日本球迷紛紛回應、「輕敵的下場，下次不要再講這種話了，下個賽季投手丘見吧。」在昨天23日台日「消化試合」的比賽中，辰己涼介個人4個打席3次上壘，包含一支2分打點長打，但今天冠軍賽，