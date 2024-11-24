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▲郭泓志發布昔日中華隊的球帽，開心本屆中華棒球代表隊在東京巨蛋的12強大賽中擊敗日本，奪得冠軍。（圖／摘自IG）

▲廖威廉在限時動態中發布中日大戰轉播截圖，表達很想大叫歡呼，卻因為兒子已睡無法高聲狂叫的為難情緒。（圖／摘自IG）

中華隊在2024世界棒球12強「冠軍戰」中成功以4:0擊敗日本隊，拿下第一名，全台為之沸騰、瘋狂。曾經身為2013年世界棒球經典賽中華隊球員、前進東京巨蛋比賽的郭泓志，當年中華隊和日本的大戰，最終在延長賽時被日本得到1分，4:3飲恨。11年後新生代的中華隊隊員卻在東京巨蛋幫「學長」報仇，郭泓志忍不住在社群網站上發出中華隊球帽的照片，寫道：「感謝所有為棒球默默努力的人，我們做到了。」11年前世界棒球經典賽的中日大戰，固然被視為超高水準、兩方都表現絕佳鬥志的精彩賽事，卻也讓很多人為中華隊戰到延長賽終於不敵日本而惋惜。當時身為中華隊一分子的，必然感受強烈，儘管現在跨足演藝圈，他還是對棒球很關心，也期待「學弟」可以在這次的12強賽中打出好成績。她的發文下面，彭小刀、Kid林柏昇也都以愛心或是鼓掌的表情符號來回應，還有網友寫道：「13那顆好球，學弟們討回來了。」當初也曾經前往東京巨蛋觀戰的廖威廉，在這次中華隊於東京表現出色時，寫道：「11年後的我們更強大了，相信會有更好的成績。」而中華隊果然擊敗日本、抱回冠軍榮耀，他在限時動態發布了轉播畫面的截圖，寫著：「全台灣都封了，百香果已睡只能壓抑叫。」哀嘆自己很想放聲歡呼卻怕吵到兒子的為難心情。