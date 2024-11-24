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▲日本球迷激讚中華隊優秀，特別點名三棒陳傑憲，希望他能來日職。（圖／翻攝Yahoo JP）

台日大戰落幕！中華隊以4：0擊敗日本，成為世界12強棒球賽第一名，而全日本的球迷，幾乎都被五局的陳傑憲3分全壘打「擊中心臟」，甚至妄想陳傑憲效力日本職棒「如果能來日本職棒，應該會交出非常出色的成績！」中華隊今天在東京巨蛋對決地主日本隊，靠著捕手林家正的陽春砲、「台灣隊長」陳傑憲的3分全壘打，終場以4：0獲勝，勇奪隊史首座三大賽冠軍，而且這是睽違32年對戰日本的三大首勝，直接中斷日本27連勝，粉碎12強二連霸美夢。日本球迷今晚都輸得心服口服，直言：「台灣的幾位野手，特別是三棒（陳傑憲）、四棒（林安可），如果能來日本職棒，應該會交出非常出色的成績，整個隊伍充滿動感，他們甚至試圖盜壘，展現出積極的比賽態度，不僅個人表現出色，整支隊伍也展現了優秀的棒球實力。恭喜台灣！」此外，當台灣選手奪冠後仍向日本致敬的樣子，日本球迷也表示這畫面讓人感動不已，「這才是棒球的精神，台灣棒球一直以日本為目標，努力學習，而且展現出極高的紳士風度，這也讓日本對台灣棒球充滿尊敬。台灣選手和球迷對日本的親近感，實在讓人感到欣慰。恭喜台灣選手，今天的表現非常精彩」、「今天的中華隊真的太棒了！攻擊和防守都無懈可擊」。