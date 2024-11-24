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▲狂賀中華隊冠軍！天仁茗茶全台門市「全品項第二杯半價」、APP大杯913茶王「買3送3」。（圖／翻攝自天仁茗茶FB）

▲西雅圖咖啡門市寄杯限定，大杯美式或拿鐵「買10送10」。（圖／翻攝自西雅圖咖啡FB）

狂賀中華隊冠軍嗨翻天！手搖飲料、咖啡品牌優惠炸裂，珍煮丹挺台灣開喝「買一送一」，天仁茗茶全台門市「全品項第二杯半價」、APP大杯冰913茶王「買3送3」，西雅圖咖啡連3天美式咖啡、拿鐵「買10送10」可寄杯，瘋狂優惠一次整理。珍煮丹11月25日到門市爽喝「手熬黑糖冬瓜茶買一送一」優惠！提醒大家，活動僅限到店購買，限量100組，先到先得，其他管道（平台、電話）不適用；活動品項加料需額外付費，恕不接受更換其他商品； 優惠不併用。天仁茗茶狂賀中華隊奪下冠軍！11月25日至11月27日，全台實體門市開喝「全品項茶飲第二杯半價」（不可寄杯）。APP限定11月25日10:00至11月27日23:59，大杯冰913茶王「買3送3」可寄杯；提醒大家，APP活動每會員限購乙組，寄杯兌換期限150天。西雅圖咖啡首次與賽事大會合作，就一起與球迷朋友見證歷史，狂賀中華隊勇奪世界十二強棒球錦標賽冠軍，11月25日至11月27日門市寄杯限定，爽喝美式咖啡 / 拿鐵（限同品項）享「買10送10」！提醒大家，每人限購一組；寄杯限指定品項。