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中華隊今（24）日在世界12強賽冠軍戰，以4比0的完封佳績擊敗衛冕軍日本隊，不僅終結高牆般的27連勝日本隊，更勇奪我國棒球史上首座世界冠軍，大批台灣球迷在東京巨蛋激動落淚，台北與新北捷運公司更宣布，為了向這群英雄致敬，中華隊選手與教練共38人，未來2年免費搭乘雙北捷運，「讓我們一起為中華隊加油！」中華隊今（24）以4:0完封日本隊，締造台灣棒球史上首次世界賽冠軍的重要紀錄。新北市與台北市為此也合作，由雙北捷運公司整合雙方票務系統，致贈全體中華英雄選手與教練共38人，雙北捷運包括台北捷運、環狀線、淡海及安坑輕軌的2年免費搭乘票，「期許選手2年後仍能代表台灣參加下一屆世界棒球經典賽，再次為台灣爭取榮耀。」新北捷運公司表示，本次致贈中華隊共38位球員與教練2年免費票卡，可使用範圍含台北捷運路網、環狀線與淡海、安坑輕軌；新北捷運公司致力於推廣運動直播，與廣告代理商及相關單位合作於板橋轉運站電視牆直播過亞錦賽、奧運，本次世界12強賽場場直播中華隊出賽場次，希望未來透過政府與社會的支持，讓全台灣的運動風氣邁向更高峰。