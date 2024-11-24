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中華隊在第三屆WBSC世界12強棒球賽完成不可能的任務，冠軍戰以4：0擊敗衛冕王者日本，拿下隊史三大賽首座世界冠軍。這一屆中華隊球員的發揮自然是難以挑剔，後勤團隊更是做出最大的努力和貢獻，但別忘了教練團的精準執教和調度，屢屢做出正確的決定，也是決勝關鍵。要選本次賽會的最佳教練，曾豪駒絕對是當仁不讓的人選。「人生有無限可能，感謝球員們，勇於去作夢，勇於去實現自己想要做的事情，大家一起找回初衷，今天的喜悅屬於所有的棒球迷。我相信我們有能力去競爭，我們接近了人家一小步，還要繼續去努力。這次辦到了，未來還是有機會去挑戰其他強隊。」曾豪駒賽後坦言現在感覺還不是這麼真實，但還是很有感觸地做出如下總結。這次奪冠歷程實在太過夢幻，許多球員對日本賽後都流下了英雄淚，曾豪駒說自己目前還不會想哭，仍沉浸在喜悅當中，特別感謝每一位球員、教練和後勤人員，讓這個團隊真的達成了目標。他也稱讚對手：「日本武士實力真的很強，從他們身上奪勝，真的不容易。」其實這一屆中華隊也不是沒有失利的時候，但曾豪駒用他獨特的領導魅力，帶領著這支球隊，同時也將勝敗責任一肩扛起。回想起成軍到奪冠，他認為壓力最大的是在選人的時候，一步一步把人湊齊，尋找可用之兵。他說：「我身為中華隊的總教練，這些選手都是我引以為傲的球員。」這次中華隊很不被外界看好，甚至自家球迷也有所質疑，在中華隊用實際表現打臉後，很多人也高舉「道歉表」，但是曾豪駒認為不用道歉，「很多球迷其實是支持的，他們也是很可愛的，我會覺得不用跟我們道歉，只要大家全力去支持台灣的職棒、台灣的棒球，讓我們整個環境越來越好，這樣就夠了。」今天晚上帶著冠軍入眠，明天早起後最想做的事情是什麼？曾豪駒不假思索地笑著說：「回家！終於結束了，稍微休息一下吧。」