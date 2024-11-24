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中華隊今（24）在2024世界12強棒球賽以4比0擊倒日本，拿下3大國際賽首座世界冠軍，這不僅終結了高牆般的27連勝日本隊，還是我國棒球史上首座世界冠軍，大批台灣球迷在東京巨蛋激動落淚，台北市長蔣萬安也宣布對設籍台北市選手加碼10％獎金，稍早更宣布提供北市各式場館門票優惠，「台北市也要狂歡優惠大放送！」蔣萬安24日晚間於臉書發文表示，「世界冠軍，We Are Team Taiwan！謝謝中華隊，一路炸裂，從台北大巨蛋到東京巨蛋，讓世界看見台灣棒球的頂尖實力、聽見台灣人的團結、自信！」這是中華隊史上第一座世界冠軍 ，帶給國人滿滿的感動與驕傲，雙北捷運（含輕軌）將提供中華英雄38人（選手及教練）兩年免費搭乘優惠，「你們是我們的驕傲！」蔣萬安表示，台灣棒球歷史性的一刻，台北市也要狂歡優惠大放送，台北捷運部分，11月29日貓空纜車使用悠遊卡半價、兒童新樂園門票免費；台北市運動中心11月26日至12月2日，游泳池、體適能區域單次入場免費；U-Sport台北樂運動優惠，11月26日至11月30日入場加碼送，每日可獲100U幣。另外，台北市青年局11月25日至12月2日，直排輪場每時段75元（原價150元）、攀岩場平日體驗價400元（原價500元），假日500元（原價600元），地下2樓至9樓其餘場地使用費每時段半價。