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2024年世界棒球12強賽在東京巨蛋劃下完美句點，中華隊在冠軍戰以4：0完封日本，勇奪隊史首座冠軍，也寫下台灣棒球首次打敗全職業日本隊的歷史紀錄，不僅終結日本在國際賽的27連勝，更彌補2013年經典賽的遺憾。對於這場勝利，首席教練高志綱高志綱與牛棚教練王建民感慨萬千，感動直呼「謝謝這批球員為台灣球迷創造新回憶」。談到這場歷史性勝利，高志綱感慨地說：「2013年的那場比賽是台灣球迷永遠的痛，那時候的結果真的讓人難以釋懷。今天我們贏下冠軍，我相信不只是我，這將是台灣人民難忘的一刻。」高志綱表示：「今天在東京巨蛋，我相信已經蓋過2013年的痛苦畫面，這十幾年的努力，我們這批選手退下來轉作教練，而下一代球員不斷努力，我們很清楚感受到台灣棒球的成長，這場勝利讓世界看到台灣棒球很努力在進步。」跟著球員一起繞場致意時，高志綱眼眶泛紅，被問到是否掉下男兒累，他先是笑說：「應該是風沙大啦！」隨後高志綱話鋒一轉，感性地說：「原本只是很單純興奮的感覺，但是後來看到選手他們也落淚，就想到從集訓到比賽不被看好，那些畫面一直在腦海裡出現，所以情緒稍微激動一點。」賽後，當年抗日投手王建民也分享自己的心情，讚所有球員表現很好，每一位投手都扮演好自己的角色，很開心也很榮幸跟著球隊一起享受冠軍榮耀。