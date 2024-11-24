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▲台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲，讓中華隊取得4比0領先。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳傑憲的Instagram粉絲也持續暴增中，從12強開打前的10萬初，最終帶領中華隊奪下12強首面金牌，目前已經累積多達18.3萬粉絲。（圖／翻攝IG）

2024年世界12強棒球賽總冠軍戰，中華隊締造歷史最佳成績，成功在東京巨蛋以4：0完封日本武士隊，拿下得來不易的首面12強金牌。而台灣隊長陳傑憲以超強的6成36打擊率奪下本屆12強MVP和打擊王，IG粉絲也在持續飆漲中。回顧本場賽事，中華隊在5局上率先發起攻勢，捕手林家正敲出本屆賽事首轟陽春砲，隨後狀態良好的陳晨威、林立也陸續上壘，台灣隊長陳傑憲更沒錯過這個機會，直接狙擊對手強投開轟，為中華隊灌進3分。最帥氣的台灣隊長陳傑憲，12強出賽7場24個打數，共敲出15支安打，繳出0.625／0.700／0.917 驚人打擊三圍，OPS值高達1.617，2發全壘打、6分打點，成為本屆賽事MVP以及打擊王。賽後陳傑憲的Instagram粉絲也持續暴增中，從12強賽開打前的10萬初，到帶領中華隊奪下12強首面金牌後，截至今（24）日晚間11點，已飆漲至18.3萬粉絲，且粉絲還在以驚人的速度持續飆升中，成為台灣最多IG粉絲的棒球明星。