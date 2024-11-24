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▲陳傑憲也把MVP獻給老婆綺綺。（圖／綺綺IG）

▲台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲，幫助中華隊取得勝利。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽總冠軍戰，陳傑憲以一支價值連城的三分砲，帶領中華隊以4：0擊敗日本隊，奪下隊史首座冠軍獎盃。陳傑憲的表現不僅驚艷球迷，也震撼了世界。Jon Paul Morosi是美國資深體育記者，自2016年起為MLB Network、FOX Sports、FS1等多個知名媒體平台的特派記者與專欄作家。他不僅長期報導美國職棒大聯盟（MLB），也參與國際棒球賽事的報導，曾擔任世界棒球經典賽（WBC）的專欄作家，對於國際球星的潛力與表現有著極高的洞察力。比賽結束後，在頒獎台上難掩激動淚崩，他將這份榮耀獻給天上的父母：「爸媽，你們的兒子今天很驕傲，希望你們在天上開心。」這段話，讓現場與螢幕前的觀眾無不為之動容。在賽後訪問中，他透露在球季時曾跟妻子說，要以年度MVP作為送給她的禮物，但未能實現這個承諾。然而，這座冠軍成為更高的榮耀：「老婆，這座冠軍獻給你，愛你！」冠軍戰的第五局，是全場的轉折點。在僵局之中，林家正率先轟出陽春全壘打，突破僵局。而陳傑憲則鎖定日本王牌戶鄉翔征的一顆偏高速球，揮出致勝的三分全壘打，一舉將比數拉開至4：0。陳傑憲在賽後回憶當時的打席：「我不覺得我自己會輸，因為我的隊友很挺。我相信自己，也相信我的隊友。」