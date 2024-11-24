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世界棒球12強冠軍戰，中華隊以4：0完封日本奪得隊史首冠，並終結日本國際大賽27連勝，其中「台灣隊長」陳傑憲在第5局面對日本王牌投手戶鄉翔征，夯出三分砲，賽後他表示，他知道對手很強，「但站在這麼高的殿堂。我選擇相信我自己，我不想輸給他。」中華隊在第5局率先展開攻勢，林家正先轟陽春砲，陳傑憲再追加三分全壘打，重創日本先發投手戶鄉翔征，「那支全壘打，當下的我，我知道，戶鄉投手是一位很強的投手，但站在這麼高的殿堂。我選擇相信我自己，我不想輸給他。」「有好的結果，我感謝上天、感謝自己的好運，擊敗這麼強的對手，很謝謝我們的團隊，謝謝台灣。」陳傑憲本屆12強完美扛起「台灣隊長」稱號，不僅場下照顧隊友，場上更用打擊表現激勵團隊，出賽7場全部敲安，22打數14安，打擊率高達6成36，且3次單場猛打賞，勇奪大會MVP實至名歸。中華隊寫下歷史新頁，陳傑憲總把感謝掛嘴邊，「首先，先感謝隊友，我們從集訓第一天開始，我們就很有共識，我們要很團結，相信著彼此，不管結果好與壞，我們要每一步、每一場比賽、每一天都要很充實的去面對。這次拿了冠軍，我們真的沒有想到，我們覺得好像在做夢，但經過這次冠軍，我相信我們能夠跟世界好手去對抗，也藉由這次冠軍讓世界看見台灣。」