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▲林襄下飛機迎來中華隊奪冠的好消息，興奮直呼：「台灣最強。」（圖／林襄IG）

中華隊今晚在世界12強賽冠軍戰，以4比0佳績擊敗衛冕軍日本隊，奪下台灣棒球史上首座世界冠軍，不少台灣球迷感動落淚，昨（23）日忙裡偷閒，快閃日本觀賽的啦啦隊女神林襄，儘管今日冠軍賽人已經在香港工作，卻仍心繫比賽，在IG發文恭喜中華隊奪冠，激動直呼：「台灣最強！」林襄稍早才曬出自己在通勤中的自拍照，只見她頂著大素顏，戴著黑框眼鏡，長髮隨意綁起，招牌瀏海也用凱蒂貓髮夾全部夾起，露出胭脂未施的清純臉蛋，她在圖中寫下無奈心情：「上飛機沒辦法即時關注戰況，殘念，希望落地時有好結果！中華隊加油。」果不其然林襄下飛機後迎來好消息，她也在IG限時動態興奮喊：「台灣最強！」林襄也向粉絲報平安，透露自己已經平安抵達香港，「中華隊NO.1，好感動，與有榮焉。」她解釋因為在飛機上無法即時專注冠軍賽，抵達香港時，一開網路IG小盒子的訊息就大爆炸，「都是襄民們即時的文字轉播，有你們真好。」