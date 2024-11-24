相隔12年的復仇！世界12強棒球賽總冠軍戰，中華隊力抗外界一路不看好，以4：0完封擊敗日本隊，不僅終止武士隊在國際賽的27連勝，更是一舉奪下史上首座三大國際賽冠軍。其中隊長陳傑憲扮演關鍵角色，日本媒體《The Answer》也特別提起他過去在高中旅日，並投入日職選秀卻落選的事蹟，如同是相隔12年後的復仇。
12年前日職落選 12年後擊敗日本
中華隊奪冠之路，陳傑憲扮演稱職隊長，總共22打數敲出14安，打擊率是恐怖的6成36，在預賽首戰交手韓國，還有最終的冠軍戰都有開轟。不僅成為中華隊史上首位奪下打擊王的選手，同時也是本屆賽會的MVP，榮登大會的「雙冠王」。
日本媒體《The Answer》在報導中提到，陳傑憲過去旅日就讀岡山縣共生高校，並在2012年畢業後投入日職選秀，不過最終落選，甚至沒有機會獲得育成指名。由於當時經濟狀況，選擇返台加入台電的業餘球隊，後續才轉戰進入中職的統一獅隊。
並指出陳傑憲日前曾接受日媒訪問，曾表示日本對棒球的態度影響很深，並說道：「日本人無論是球場上的選手，還是坐在替補席上的選手，無論何時都很集中精神，這種姿態很值得我們學習。」
該篇報導的最後總結，寫道：「在日職選秀落選後的12年，擊敗經典賽的冠軍日本隊，感受到喜悅的滋味，讓台灣變得更強大的人，毫無疑問就是陳傑憲。」
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中華隊奪冠之路，陳傑憲扮演稱職隊長，總共22打數敲出14安，打擊率是恐怖的6成36，在預賽首戰交手韓國，還有最終的冠軍戰都有開轟。不僅成為中華隊史上首位奪下打擊王的選手，同時也是本屆賽會的MVP，榮登大會的「雙冠王」。
日本媒體《The Answer》在報導中提到，陳傑憲過去旅日就讀岡山縣共生高校，並在2012年畢業後投入日職選秀，不過最終落選，甚至沒有機會獲得育成指名。由於當時經濟狀況，選擇返台加入台電的業餘球隊，後續才轉戰進入中職的統一獅隊。
並指出陳傑憲日前曾接受日媒訪問，曾表示日本對棒球的態度影響很深，並說道：「日本人無論是球場上的選手，還是坐在替補席上的選手，無論何時都很集中精神，這種姿態很值得我們學習。」
該篇報導的最後總結，寫道：「在日職選秀落選後的12年，擊敗經典賽的冠軍日本隊，感受到喜悅的滋味，讓台灣變得更強大的人，毫無疑問就是陳傑憲。」
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