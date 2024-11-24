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▲台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲，幫助中華隊取得勝利。（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲，讓中華隊擊敗日本。（圖／記者葉政勳攝）

相隔12年的復仇！世界12強棒球賽總冠軍戰，中華隊力抗外界一路不看好，以4：0完封擊敗日本隊，不僅終止武士隊在國際賽的27連勝，更是一舉奪下史上首座三大國際賽冠軍。中華隊奪冠之路，陳傑憲扮演稱職隊長，總共22打數敲出14安，打擊率是恐怖的6成36，在預賽首戰交手韓國，還有最終的冠軍戰都有開轟。由於當時經濟狀況，選擇返台加入台電的業餘球隊，後續才轉戰進入中職的統一獅隊。並指出陳傑憲日前曾接受日媒訪問，該篇報導的最後總結，寫道：「