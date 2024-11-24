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2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0完封日本，不僅終結日本在國際賽27連勝，更成功站上世界之巔。陣中效力富邦悍將的張奕完美中繼3局無失分摘下勝投，拿下個人在12強賽事的第5勝，成為史上最多勝投手，實踐當時出發日本東京之前的諾言，「成功為台灣帶回冠軍」。不同於2019年第2屆12強賽擔任先發，張奕在本屆改任中繼投手，他在對陣韓國比賽，主投0.2局無失分拿下勝投，接著面對澳洲中繼2局失1分、飆出3次三振再次奪勝；在冠軍賽上，張奕3局無失分神勇表現，助中華隊隊奪冠，整個12強賽他共計出賽5場，投出8局無失分、防禦率0，兩屆12強賽勇奪5勝，穩居賽史勝投王寶座。對張奕而言，這次重返日本是他結束旅日生涯後的首次踏上這片土地，張奕在出發前曾表示：「這次去日本心情不一樣，角色也不同，希望可以拿冠軍回來」，如今他真的實現了這個願望。賽後接受訪問時，張奕坦言，能有今天的成就，球迷和家人的支持是最大的力量。「很感謝球迷為我們中華隊每個人加油，是他們的應援讓我們能走到今天，拿到世界冠軍。重返日本比賽對張奕來說也別具意義，「在日本投球的心情真的很複雜，雖然我已經沒有機會在日職投球，但這次12強對我來說是一個很難得的機會，我也想要證明自己，讓他們知道我還是有能力的。」張奕在冠軍戰中的完美表現，不僅助中華隊奪得12強賽首冠，也成為賽史勝投王，他謙虛地表示：「其實我沒想過成為勝投王，只是想要為台灣拿下世界冠軍。」