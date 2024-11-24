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▲2024世界12強棒球冠軍賽，林昱珉、張奕、陳冠宇、林凱威攜手完封日本隊。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽，中華隊4比0擊敗大魔王日本隊，奪下隊史首個一級國際賽冠軍，，台灣英雄們在本屆12強的韌性和凝聚力，一一打破外界質疑，在球迷心中留下深刻的記憶。回顧日本國家隊表現，，當時日本武士包括鈴木一朗、松坂大輔等，王貞治更是擔任隨隊顧問，當時雖然被韓國隊1比0完封，但當屆還是拿下冠軍。「日本隊」這3個字在棒球場上總是讓各國球迷聞風喪膽，對台灣球迷來說，，但本屆一路都不被看好的中華隊做到了。本場比賽，林昱珉先發狀態依舊非常火熱，，雖然曾因為保送面臨亂流，不過都能有效化解；後續，後續中華隊推出8局陳冠宇、9局林凱威的「勝利方程式」，也都能有效封鎖對手，共計4名投手接力完封日本打線。打線部分，中華隊全場敲出11支安打，尤其是5局上，捕手林家正先是逮中戶鄉翔征的直球，掃出中外野陽春砲，後續陳晨威敲安，林立選到保送，幫台灣擴大領先，賽會MVP