2024世界12強棒球賽，中華隊4比0擊敗大魔王日本隊，奪下隊史首個一級國際賽冠軍，除了終結日本隊國際賽27連勝，更是讓日本武士隊在國際賽5739天未曾被完封的紀錄被打破，台灣英雄們在本屆12強的韌性和凝聚力，一一打破外界質疑，在球迷心中留下深刻的記憶。
回顧日本國家隊表現，上次在一級國際賽被完封，已經要追溯到2009年第二屆世界棒球經典賽，當時日本武士包括鈴木一朗、松坂大輔等，王貞治更是擔任隨隊顧問，當時雖然被韓國隊1比0完封，但當屆還是拿下冠軍。
「日本隊」這3個字在棒球場上總是讓各國球迷聞風喪膽，對台灣球迷來說，別說完封日本，光是要贏日本1分可能都會有些沒自信，但本屆一路都不被看好的中華隊做到了。
本場比賽，林昱珉先發狀態依舊非常火熱，先發主投4局用了69球，期間一度連續解決6名打者，雖然曾因為保送面臨亂流，不過都能有效化解；後續張奕登板中繼，一上場就投了3局，且飆出3次三振、1分未失，後續中華隊推出8局陳冠宇、9局林凱威的「勝利方程式」，也都能有效封鎖對手，共計4名投手接力完封日本打線。
打線部分，中華隊全場敲出11支安打，尤其是5局上，捕手林家正先是逮中戶鄉翔征的直球，掃出中外野陽春砲，後續陳晨威敲安，林立選到保送，台灣隊長陳傑憲一棒擊出3分全壘打，幫台灣擴大領先，賽會MVP陳傑憲更是繳出單場3安猛打賞的個人表現。
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「日本隊」這3個字在棒球場上總是讓各國球迷聞風喪膽，對台灣球迷來說，別說完封日本，光是要贏日本1分可能都會有些沒自信，但本屆一路都不被看好的中華隊做到了。
本場比賽，林昱珉先發狀態依舊非常火熱，先發主投4局用了69球，期間一度連續解決6名打者，雖然曾因為保送面臨亂流，不過都能有效化解；後續張奕登板中繼，一上場就投了3局，且飆出3次三振、1分未失，後續中華隊推出8局陳冠宇、9局林凱威的「勝利方程式」，也都能有效封鎖對手，共計4名投手接力完封日本打線。
打線部分，中華隊全場敲出11支安打，尤其是5局上，捕手林家正先是逮中戶鄉翔征的直球，掃出中外野陽春砲，後續陳晨威敲安，林立選到保送，台灣隊長陳傑憲一棒擊出3分全壘打，幫台灣擴大領先，賽會MVP陳傑憲更是繳出單場3安猛打賞的個人表現。
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