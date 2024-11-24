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▲「台灣優勝」關鍵字登上日本X平台熱搜排行。（圖／翻攝自X）

中華隊今（24）在世界12強賽冠軍戰，以「4比0」完封衛冕軍日本隊，創下我國棒球史上首座世界冠軍的佳績，大批前往日本觀賽的台灣球迷更在東京巨蛋激動落淚，而在比賽一結束後，包含「台灣優勝」、「台灣國旗emoji」立刻登上日本X平台的熱搜趨勢排行，不少日本網友在恭喜之餘也紛紛表示「雖然我是日本人，但請讓我說聲恭喜台灣獲勝」、「台灣贏了！恭喜！日本不足的地方是啦啦隊的部分啦」。世界12強賽的台日冠軍戰不只大批台灣球迷緊追，擁有27連勝的日本隊在國內也有高度討論。賽局結束後，大批日本網友紛紛在X平台討論這場對局，熱搜關鍵字排行第一名是12強，而「台灣優勝」則緊跟在後，足見日網也相當關注台灣完封日本奪冠。其中有不少日本網友就提到，「恭喜台灣！你們是最好的朋友，也是最好的對手！」、「簡單來說台灣很強大。雖然很令人沮喪，但還是恭喜你們贏得12強賽」、「就我個人來看，無法容忍輸給韓國隊，但若輸給台灣我認為算是合理的」、「雖然我是日本人，但請讓我說這句恭喜台灣獲勝」、「恭喜台灣勝利！現場台灣支持者們的歡呼聲真令人驚嘆」。