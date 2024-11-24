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▲2024世界12強棒球賽，今（24）日晚間6時上演「台日冠軍戰」，中華隊捕手林家正敲出陽春砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界12強棒球冠軍賽，張奕中繼3局無失分，12強累計奪5勝，鞏固賽史勝投王寶座。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊內野手岳東華。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

第3度與日本武士隊對戰，在世界12強棒球賽的冠軍賽，即便前2次對戰輸球，但已可看出台灣棒球的進步，以及不再畏懼與日本交戰。靠著豪邁的長打發揮、穩健的投手車輪戰與肉眼可見的守備進步，台灣4比0擊敗日本拿下冠軍，這是一場完美的勝利，贏得毫無僥倖。台灣冠軍戰面對日本隊先發投手戶鄉翔征，由於他對戰左打被打擊率較高，加上林安可狀態恢復，所以台灣打線大量在前段棒次擺上左打；另外戶鄉翔征在淺球數時，皆有超過一半的比例會使用直球，所以台灣在攻擊端的打擊計畫，就是在2好球前儘量挑直球攻擊。除了抓直球節奏攻擊外，戶鄉翔征的情蒐報告顯示，他在5號位與6號位（右打者外角、左打者內角）的進壘點，被打擊率較高，分別是2成05與3成05，這或許跟他的直球轉軸比較不正，雖有橫移尾勁，卻也不會讓打者覺得有上竄效果。從第1輪開始，打線就依照此方式做進攻，也給了戶鄉翔征不小壓力。即便主審的偏高位置會撿好球，但台灣打者針對直球的壓迫感，迫使戶鄉翔征嘗試用滑球與指叉球來搶好球數，不過都沒辦法投進好球帶或引誘出棒，最終還是回到直球為主、指叉球為輔的配球設定。這樣也給了台灣打者機會，林家正的陽春砲，便是鎖定速球全力揮棒，形成陽春砲；陳傑憲同樣也是想辦法選掉引誘球後，在滿球數鎖定直球出棒，成為穩定軍心的3分砲。綜觀來說，日本投手調度太信任王牌投手，認為戶鄉翔征的指叉球可以幫助他解圍，不過台灣卻能放掉指叉，並掌握直球攻擊，也讓慢一拍的日本投手調度付出代價。在超級循環賽對戰日本前，台灣選擇保留林昱珉在冠軍賽出戰，他也確實繳出4局無失分好投。不過林昱珉雖有威力，控球狀態卻與過往有些許落差，曲球、變速球都有偏高跡象，也因此在攻下4分取得領先後，台灣決定啟用牛棚，讓本屆賽事擔任中段局數任務的張奕先接棒。張奕本屆賽會直球速度與控球兼具，此外指叉球可搶好球也可製造揮空，因此在擔任「接戰」任務時投得很有效率。本戰對戰熟悉的日本打者，除了直球與指叉球控球依舊外，曲球則成為另一個有效率的球種，走12-6的軌跡，給了林家正不同的低角度引誘選擇，甚至可作為速差的調配。也因為張奕上陣後，多樣性的配球以及總能取得球數領先，讓日本打者無法設定球路攻擊。出局數抓的快速，給了教練團嘗試丟第3局的想法，若牧秀悟無法拿到出局數，可能就會把陳冠宇派出，來面對接下來的左打者。但張奕成功完成任務，保留了陳冠宇可在乾淨的第8局上場。第9局的關門人選，教練團選擇林凱威而非吳俊偉，應該是考量近況問題。吳俊偉雖都能順利守成，不過投球內容壞球先走前面的頻率太多，為了避免給日本打者選球上壘的機會，讓整個賽事期間滑球好球率高的林凱威來關門，是不想給日本太多的機會，最終順利拿下3個出局數，幫助台灣贏下勝利。本屆台灣挑選許多運動能力好的野手入陣，3個外野手都有不錯速度，內野手也都有不錯的守備範圍。這場與日本之戰，也靠了許多關鍵的守備跟反應，才能化解日本隊的攻勢，使日本整場比賽僅有4支安打，無法打出他們最擅長的球風。陳傑憲先前因為觸身球導致腳部不適，前一戰完全休息後，冠軍戰重回先發。3局下，2出局二壘有人，小園海斗的深遠飛球，陳傑憲移動大範圍至中右外野深處接殺，先擋下1分；4局下，無人出局一壘有人，森下翔太執行打跑戰術，打到左中外野深處，陳傑憲再展現守備範圍接殺出局，也是擋下可能的失分。在賽事中段成為先發二壘手的岳東華，同樣有2次越區辦案守備。4局下2 出局一壘有人，牧秀悟試圖推向右半邊，想打穿岳東華靠二壘的佈陣，卻被岳東華飛撲攔下完成刺殺；9局下無人出局一壘有人，岳東華直接越過二壘攔下森下翔太的滾地球，拋給補位的江坤宇完成封殺，讓日本最後反攻氣勢消滅。這次台灣挑選許多中線底的球員，陳晨威、陳傑憲、林立、岳東華、李凱威、江坤宇與張政禹，都有發揮出他們的運動能力特色，成為投手最可靠的後盾，這也是台灣能夠一路過關斬將拿下冠軍，不可或缺的關鍵因素。