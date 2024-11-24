2024年世界12強棒球賽總冠軍戰，中華隊締造奇蹟歷史，在東京巨蛋以4：0完封日本武士隊，這也讓賽前不斷發出豪言的外野手辰己涼介慘遭打臉，今日比賽前更喊話「我來自未來，恭喜優勝」，這番「賽前開香檳」言論卻被打臉，也讓日本球迷開始痛批他的輕浮態度。
日本東北樂天金鷲外野手辰己涼介，先前曾說如果輸掉12強冠軍戰，就要改練投手，在今（24）日台日大戰開始前，辰己涼介也擔任日本武士隊賽前圍圈喊話的發言者，他更豪言：「我來自未來，我們已經奪冠了，不管先得分還是被逆轉我們都會贏，所以放鬆心情去比賽吧！恭喜優勝。」
最終賽果所有球迷都看到了，中華隊投打兼優，不但完封日本武士打線，還從對手王牌投手戶鄉翔征中敲出致勝的兩發全壘打，成功以4:0在客場封王，台灣棒球史寫下新的篇章。
屈居亞軍，絕對是日本武士隊難以想像的成績，他們在過去5年職業級別的國際賽事，達成27連勝不敗，強豪美國、墨西哥都是他們的手下敗將，卻沒想到中止這項紀錄的，竟是12強賽前戰力被視為倒數第二的中華隊。
由於辰己涼介近期的狂妄言論太多，卻無法在冠軍賽化為實質表現幫助日本武士隊，因此賽後他也成為球迷攻擊的箭靶，紛紛要他乖乖去練投。對此，辰己涼介稍早也表示：「明天就開始練球，也要開始練打，為明年球季做準備。」
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最終賽果所有球迷都看到了，中華隊投打兼優，不但完封日本武士打線，還從對手王牌投手戶鄉翔征中敲出致勝的兩發全壘打，成功以4:0在客場封王，台灣棒球史寫下新的篇章。
屈居亞軍，絕對是日本武士隊難以想像的成績，他們在過去5年職業級別的國際賽事，達成27連勝不敗，強豪美國、墨西哥都是他們的手下敗將，卻沒想到中止這項紀錄的，竟是12強賽前戰力被視為倒數第二的中華隊。
由於辰己涼介近期的狂妄言論太多，卻無法在冠軍賽化為實質表現幫助日本武士隊，因此賽後他也成為球迷攻擊的箭靶，紛紛要他乖乖去練投。對此，辰己涼介稍早也表示：「明天就開始練球，也要開始練打，為明年球季做準備。」
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