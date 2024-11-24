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▲台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲，讓中華隊擊敗日本。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊12強在日本客場封王，締造台灣棒球新歷史。（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲，幫助中華隊取得勝利。（圖／記者葉政勳攝）

這句話，像是一根深深插進台灣棒球的刺。不僅僅是一句挑釁，更像是一種宣判，預言著我們的弱小與無力。幾年後，一位日本高中生受訪時也提到「台灣棒球很弱」，這看似無心的輕描淡寫，卻深深刺痛了許多熱愛棒球的台灣人。那時的我們，只能低著頭，在現實面前無奈吞忍。然而，這片土地從來不缺熱愛棒球的人，也從未缺少對勝利的渴望。我們有在烈日下揮汗如雨的少年，有為了心中棒球夢而默默奉獻的教練與家庭，還有不離不棄、相信奇蹟的球迷。一步步，從最底層開始，我們的球員逐漸累積實力，從校園到職棒，從小聯盟到國際賽場，跌跌撞撞中，他們學會站穩、反擊。時間倏忽來到了2024年棒球12強賽的最終決賽，紅土上其中一隊依舊是不可撼動的日本隊。而另一隊，卻是那隻曾經被人視為笑柄的中華隊。沒有人看好他們，甚至在賽前，許多評論都直言「能進決賽已經是奇蹟」。從連續兩發突破僵局的全壘打，到第九局投手的最後一球，他們像是一支被命運選中的隊伍，每一個動作都充滿力量，每一次揮棒都充滿信念。那一刻，深信台灣所有關注這場比賽的人，心底都有深深的悸動，不只是因為贏球，更是因為這背後藏著我們這麼多年的等待、這麼多年的淬煉、這麼多年的忍耐與努力。我們終於贏了。不只是贏了日本隊，更是贏過了那些年的輕視與侮辱，贏過了我們對自己的不信任與懷疑。從此，沒有人敢再用「台灣棒球很弱」來形容我們，沒有人敢再嘲笑我們的夢想。這不僅僅是一次比賽的勝利，而是台灣棒球的重生，也是我們民族自信的崛起。球場上的每一滴汗水，螢幕前每一聲吶喊，都成為這歷史性一刻的見證。我們不再是任何人的背景，也不再是「好想贏韓國」的那隻球隊——我們是站在世界棒球之巔的中華隊。