我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0完封日本，斬斷日本國際賽27連勝，勇奪史上首座世界冠軍，也是隊史首度打敗全職業日本隊。雖然大會賽後開放冠軍隊伍在賽後噴香檳慶祝，但中華隊卻沒有這麼做，總教練曾豪駒表示：「這裡是屬於日本的場地，希望把這份喜悅帶回台灣慶祝。」隨著中華隊封王的那一刻，全隊衝進場內慶祝，高舉冠軍獎盃，但慶祝少了噴香檳環節，曾總表示：「我們當然可以慶祝，但這裡是屬於日本職棒的場地，我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝。」曾總尊重對手主場的舉動，也展現了中華隊奪得史上首冠後的謙虛態度。中華隊總教練曾豪駒在賽前發出眺望東京大巨蛋的視角，並拿起瑪利歐撞上無敵星星的吊飾，上面還寫著Taiwan Champion999。談到賽前的「無敵星星」，曾總笑說，這是聯盟特別用心準備，「希望給我們每個人、每場比賽都像無敵星星一樣去闖關，我們真的闖關成功了，這個歷史性的一刻，是屬於大家的。」中華隊首次打敗全職業日本隊，用實力讓世界看見台灣棒球，曾豪駒感性地說：「無論如何都是最好的故事，盡全力沒有保留，最重要的是享受過程。如今，球員們真的做到了。」