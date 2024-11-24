2024世界棒球12強賽今（24）日晚間在台日大戰結束後落幕，中華隊最終以4:0比賽完封日本隊，奪下首個國際棒球賽的世界冠軍，全台球迷都熱血沸騰！回顧中華隊的這趟賽程心路歷程，從一開始陣容出來就被看衰到奪冠，根本可以說是場奇蹟之旅，而這樣的情況是不是很熟悉呢？沒錯，在今年奧運羽球雙打的「麟洋配」也領過同樣的劇本，都是被不看好到擊敗眾強敵奪冠，讓不少人相當有既視感。
12強中華隊陣容出爐被看衰！逆襲奪冠劇本太神
回顧到本屆12強陣容是在10月初公布，當時一共28位選手一字排開，有球迷在PTT討論開酸「現在退票還來得及嗎？」、「這個陣容基本上涼一半了吧」等語，沒想到中華隊從小組預賽就豪取4勝晉級複賽，又在複賽超級循環賽打敗美國晉級冠軍戰。
最終在今天的「台日大戰」當中，5局上，捕手林家正先是逮中戶鄉翔征的直球，掃出中外野陽春砲，後續陳晨威敲安，林立選到保送，台灣隊長陳傑憲一棒擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0拿下2024世界棒球12強賽冠軍，且當初不看好的這些人，誰又能想到中華隊能奪冠，甚至是在日本主場以4:0完封對手呢？這個劇本簡直跟神一樣！
國際賽「麟洋配」也有同樣劇本！大賽型選手被坐實
而如果說到被看衰到最後奇襲奪冠的，那肯定榜上有羽球雙打組合「麟洋配」的名字，「麟洋配」在東京奧運奪下金牌之後，各項公開國際賽成績都非常普通，世界排名更掉出前10名之外，而在賽前「麟洋配」又抽到小組賽死亡之組，不少人在開打前就不看好他們，不覺得他們在巴黎奧運能有好成績。
沒想到「麟洋配」一路從小組賽晉級8強、4強，沿路打敗強敵世界排名第8的日本、世界排名第2的丹麥、世界排名第9的中國，最後冠軍賽對上世界排名第1的「中國男雙梁偉鏗、王昶」，並且成功連霸金牌，不僅以奧運跨屆連勝12場，同時也是世界羽球男子雙打唯一連霸奧運金牌的組合，8月4日的那個晚上，全台都在為他們喝采。
台日大戰遭到完封！日本監督發聲：這是我的責任
對於今晚台日大戰中華隊以4:0完封日本武士隊，帶走隊史12強首座冠軍，日本監督井端弘和也發聲表示，這場敗仗完全是自己的責任，日本武士隊選手們都表現得很好，自己真的很感謝他們。
而台灣隊長陳傑憲也在賽後感動落淚，表示「這座冠軍是個奇蹟，相信只要有夢就努力去闖，一定可以」總教練曾豪駒則說：「我們只是邁進了一小步，未來還要持續努力，日本隊實力堅強，能從他們手中贏下比賽很不容易」只能說隨著棒球12強賽事落幕，謝謝所有為台灣奮戰的每一位球員、教練，是你們讓台灣感到驕傲以及被世界看見！
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧到本屆12強陣容是在10月初公布，當時一共28位選手一字排開，有球迷在PTT討論開酸「現在退票還來得及嗎？」、「這個陣容基本上涼一半了吧」等語，沒想到中華隊從小組預賽就豪取4勝晉級複賽，又在複賽超級循環賽打敗美國晉級冠軍戰。
最終在今天的「台日大戰」當中，5局上，捕手林家正先是逮中戶鄉翔征的直球，掃出中外野陽春砲，後續陳晨威敲安，林立選到保送，台灣隊長陳傑憲一棒擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0拿下2024世界棒球12強賽冠軍，且當初不看好的這些人，誰又能想到中華隊能奪冠，甚至是在日本主場以4:0完封對手呢？這個劇本簡直跟神一樣！
國際賽「麟洋配」也有同樣劇本！大賽型選手被坐實
而如果說到被看衰到最後奇襲奪冠的，那肯定榜上有羽球雙打組合「麟洋配」的名字，「麟洋配」在東京奧運奪下金牌之後，各項公開國際賽成績都非常普通，世界排名更掉出前10名之外，而在賽前「麟洋配」又抽到小組賽死亡之組，不少人在開打前就不看好他們，不覺得他們在巴黎奧運能有好成績。
沒想到「麟洋配」一路從小組賽晉級8強、4強，沿路打敗強敵世界排名第8的日本、世界排名第2的丹麥、世界排名第9的中國，最後冠軍賽對上世界排名第1的「中國男雙梁偉鏗、王昶」，並且成功連霸金牌，不僅以奧運跨屆連勝12場，同時也是世界羽球男子雙打唯一連霸奧運金牌的組合，8月4日的那個晚上，全台都在為他們喝采。
台日大戰遭到完封！日本監督發聲：這是我的責任
對於今晚台日大戰中華隊以4:0完封日本武士隊，帶走隊史12強首座冠軍，日本監督井端弘和也發聲表示，這場敗仗完全是自己的責任，日本武士隊選手們都表現得很好，自己真的很感謝他們。
而台灣隊長陳傑憲也在賽後感動落淚，表示「這座冠軍是個奇蹟，相信只要有夢就努力去闖，一定可以」總教練曾豪駒則說：「我們只是邁進了一小步，未來還要持續努力，日本隊實力堅強，能從他們手中贏下比賽很不容易」只能說隨著棒球12強賽事落幕，謝謝所有為台灣奮戰的每一位球員、教練，是你們讓台灣感到驕傲以及被世界看見！
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。