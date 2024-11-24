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▲中華隊12強在日本客場封王，從開賽前不被看好到締造台灣棒球新歷史，劇本超級瘋狂！（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣「麟洋配」李洋、王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，也是從不被看好到奪冠，和中華隊棒球12強賽劇本相同。（圖／美聯社／達志影像）

▲台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲，幫助中華隊取得勝利，賽後陳傑憲也難掩激動之情，落下英雄淚。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽今（24）日晚間在台日大戰結束後落幕，中華隊最終以4:0比賽完封日本隊，奪下首個國際棒球賽的世界冠軍，全台球迷都熱血沸騰！回顧中華隊的這趟賽程心路歷程，從一開始陣容出來就被看衰到奪冠，根本可以說是場奇蹟之旅，而這樣的情況是不是很熟悉呢？回顧到本屆12強陣容是在10月初公布，，沒想到中華隊從小組預賽就豪取4勝晉級複賽，又在複賽超級循環賽打敗美國晉級冠軍戰。最終在今天的「台日大戰」當中，5局上，捕手林家正先是逮中戶鄉翔征的直球，掃出中外野陽春砲，後續陳晨威敲安，林立選到保送，台灣隊長陳傑憲一棒擊出3分全壘打，最終中華隊以4:0拿下2024世界棒球12強賽冠軍，而如果說到被看衰到最後奇襲奪冠的，那肯定榜上有羽球雙打組合「麟洋配」的名字，對於今晚台日大戰中華隊以4:0完封日本武士隊，帶走隊史12強首座冠軍，而台灣隊長陳傑憲也在賽後感動落淚，表示「這座冠軍是個奇蹟，相信只要有夢就努力去闖，一定可以」只能說隨著棒球12強賽事落幕，謝謝所有為台灣奮戰的每一位球員、教練，是你們讓台灣感到驕傲以及被世界看見！