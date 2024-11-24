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▲世界棒球12強中華隊先發投手陳柏清因為臨時換先發投手，只好連兩天先發登板，卻連一局都丟不完就慘遭日本攻下4分退場。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲中華隊賽前臨時換投，改由左投陳柏清先發，此舉惹怒日本隊。（圖／記者葉政勳攝）

林岳平去年以總教練身份帶領中華隊出征世界棒球經典賽止步預賽，今年世界棒球12強改以投手教練和王建民攜手調出完美牛棚戰力，林岳平坦言感觸很深，並感謝每一位選手努力到最後，包含昨天臨危授命的陳柏清，「每一位選手都是冠軍投手。」去年經典賽首戰，中華隊不敵巴拿馬出師不利，最終止步預賽，林岳平坦言，「我應該感觸會比較深，去年帶領經典賽時沒有完成任務，輸掉後，我有點省思，因為第一戰確實是在危機時，投手狀況沒有掌握好。」林岳平坦透露，這次12強曾豪駒接下總教練後就有詢問他的意願，「第一次我沒有完成，這次我轉換成投手教練，把上次失敗的點看能不能去改善，讓球隊看到進步的方向，這次確實在龍貓（曾豪駒）、建民和我之間有很好的搭配，才能達到最終目的。」昨天「消化試合」對日本，中華隊臨時變陣，把林昱珉保留到今天冠軍戰，讓陳柏清連2天先發，但首局沒投完他就被打爆退場，難過神情讓台灣球迷相當不捨，奪冠後終於受訪的林岳平也表達不捨，並感謝每一位選手的付出。「他（陳柏清）承受很大壓力，我們也感到不捨，但沒辦法，球隊為了最終要得到冠軍，必須要有人去承擔一些比較難面對的局面。」林岳平也特意點名陳柏青、江國豪和郭俊麟三位投手，「沒有一個人是不好的或是敗戰，每一個選手都是冠軍投手。」奪冠後，林岳平也終於能刮鬍子，「他們做到大家無法相信、也無法去講說下一次會怎樣，這次他們確實表現的百分之百，完美的演出，謝謝他們，為我們努力到最後一刻。」