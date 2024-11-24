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▲日本隊有球員說：「畢竟，我們打棒球的目的不是為了獲得亞軍。」對於奪銀相當失望。（圖／記者葉政勳攝）

2024第三屆WBSC世界12強棒球賽落幕，日本隊冠軍戰以0：4不敵中華隊，衛冕失敗、且國際賽27連勝中止，只拿下銀牌。賽後不少球員在獲得銀牌後迅速將獎牌拿下，他們紛紛表示：「這不是我們想要的獎牌顏色。」日本武士隊守護神大勢在頒獎典禮結束後，毫不掩飾自己對於拿下亞軍的挫敗感，立刻將銀牌從他脖子上摘了下來。和他一樣的日本球員不在少數，他受訪時直言：「這不是我想要的獎牌顏色，我很沮喪，不想佩戴它。」而球隊王牌投手高橋宏斗說：「畢竟，我們打棒球的目的不是為了獲得亞軍，在這次比賽中，我們的目標是贏下所有比賽，但卻無法完成、才拿下這面獎牌。」高橋本屆賽會出賽2場投8局無失分，但他仍感到自責無法為球隊貢獻更多，「我對自己沒能出賽更多比賽感到失望，這幾場比賽，我都覺得自己可以為球隊做更多的事情，所以我真的很失望。」相較於取得8連勝，卻輸掉最後一場的日本隊，這屆賽會輸了3場，但贏下冠軍戰的中華隊，球隊氣氛歡欣鼓舞。總教練曾豪駒說，贏下全職業陣容的日本隊，這次中華隊創下很多歷史，也都很具有意義，這次也和12支頂尖球隊交手收穫很多，能達到這一步是台灣棒球的榮耀。「這次結束就是下一次的開始，每次比賽都專注做自己，這次能拿到這個榮耀，不會因此滿足，我們和世界強隊更靠近，未來也會繼續嘗試做到。」曾豪駒說，「斬斷日本武士27連勝不容易，我知道他們真的非常強，我們想要和他們更接近，這次我們靠近了一些，但他們實力仍非常強，所以我們還是要更努力，才能更接近、甚至追上他們。」