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2024年世界12強棒球賽冠軍賽，中華隊打出完美表現，最終以4：0完封27連勝的日本隊，成功奪得首座冠軍，為台灣棒球寫下歷史性的一頁。中華職棒會長蔡其昌在賽後激動落淚，他表示，這場勝利不是靠運氣，而是每位選手努力不懈的成果，充分展現出台灣棒球實力。此戰中華隊派出王牌左投林昱珉先發，成功封鎖日本武士打線，隨後張奕中繼3局無失分，陳冠宇、林凱威順利守住勝利。中華隊從一開始不被看好，到一路過關斬將殺進4強，並在冠軍賽成功打敗棒球王者日本隊，用世界冠軍證明台灣棒球的實力。「這不是運氣！」蔡其昌哽咽地說，「我們一路從預賽到決賽打敗日本，這是每個選手努力的結果。」身為中華職棒會長，蔡其昌在整個賽事未曾缺席，他形容自己只是個「搭台子的人」，但他謙虛地將所有榮耀歸功於選手們，「現在應該把焦點和掌聲留給在場上發光發熱的台灣英雄們，他們才是今天真正的主角。」蔡其昌也感謝所有支持中華隊的球迷，以及團隊每一位成員，「已經拿到12強冠軍了，我們打敗了20幾連勝的日本，這樣講就夠了，其他都不用再多說了。」