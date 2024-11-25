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2024年世界12強棒球賽，中華隊奪得首座冠軍，陣中34歲老將陳冠宇作為唯一參加過三屆賽事的元老，談及這次與學弟們並肩作戰並完成擊敗日本的夢想，一度情緒激動，希望在剩餘不多的中華隊出賽機會中，留下一個美好回憶。身為中華隊陣中最資深的選手，陳冠宇回顧三屆12強賽事的經歷，坦言這次冠軍帶給他滿滿的回憶。「一路上我們都不被看好，身為最老的選手，很希望在剩餘不多的中華隊出賽機會中，留下一個美好的回憶。」對於中華隊完封日本，陳冠宇表示：「大家都知道日本隊的韌性，他們表現得非常好。但這次比賽真的帶給我太多回憶，甚至覺得要滿出來了。」他不忘將功勞歸功於隊友與教練團的努力：「每個人都很重要，沒有每個人的努力，就沒有今天這個冠軍。不管每個人的上場時間多寡，大家都是關鍵，我特別要感謝很多年輕選手帶我們走到這一步。」「可能是因為我沒幾次能穿上中華隊的球衣了，也不知道未來還有沒有機會，真的很感謝學弟們幫我完成了贏日本的夢想。」陳冠宇表示，「年輕人真的很棒，他們的未來值得期待。」