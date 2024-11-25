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▲曾豪駒與投手教練林岳平、牛棚教練王建民討論好執行方式，讓中華隊這一屆12強賽投手調度相當明快。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

▲這屆12強賽台灣攻擊成績不錯，打擊教練彭政閔與高國輝是幕後功臣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

▲中華隊本次在世界12強拿下佳績，背後來自中職六球團的後勤團隊，成為中華隊最強後盾，無微不至的照顧，讓選手能夠無後顧之憂的在場上拼搏。（圖／葉政勳攝）

這次世界12強賽開打前，台灣公佈國手陣容時，許多人都不看好能打進複賽。問題包括缺乏大砲型球員、先發輪值不夠完整，以及牛棚陣容疑慮多等問題。不過實際開賽後，這些擔憂都一掃而空。透過情蒐資料搭配攻擊策略，讓比賽時長打屢屢出現；明快的投手車輪戰調度，讓先發投手壓力減輕；牛棚投手功能性明確，可專心針對打者投球。事後來看，與其說陣容有缺陷，不如說總教練曾豪駒已想好他要展現的棒球風格，而最終笑到最後的是他，也是全台灣的球迷。在講究效率與數據的棒球時代，先發投手的工作長度逐漸減少中，從數據來看，投手面對打者第3輪時的被打擊率會提升，這也是為什麼在短兵相接的國際賽或大聯盟季後賽，總少看到大聯盟球隊或美式球風的國家隊讓先發投手投過5局，反而是希望用各種不同的牛棚投手上陣，來壓制對方打線。今年台灣大賽的中信兄弟，也已經用了類似的明快模式調度，因此當曾豪駒有這樣的想法時，他與投手教練林岳平、牛棚教練王建民便討論好執行方式，總教練的意志固然有想法，不過也需要投手教練執行、牛棚教練掌握好每個投手的熱身時機。特別是林岳平曾經歷過經典賽，當時首戰巴拿馬因投手調度慢而失利，後續卻也因投手調度快而重新掌握優勢，3人一拍即合，把投手車輪戰調度作為主軸。投手車輪戰是想法，有什麼牛棚投手的料來執行，是要能獲得成功的另一個關鍵。專門抓左打的左側投、專門抓右打的滑球投手，在比賽中段有危機時拆彈的第1選擇；過去是先發底的中繼投手，與例行賽可先發可中繼的長局數投手，則是需要長中繼的最佳選項。更別說變速球跟指叉球為主的2個終結者，以及左投直球球速超過145公里搭配滑球，跟右投直球球速超過150公里搭配滑球的佈局投手。投手多樣性，給了每個不同時機都有適合的投手選擇。從挑選投手時，整個教練團就很注重進階數據，甚至在集訓過程時，也都會用Rapsodo來監測紀錄，徹底實踐了現代棒球的重要部分。這屆12強賽台灣攻擊成績不錯，打擊教練彭政閔與高國輝是幕後功臣。不論是給予球員調整狀況的建議，或是在面對對方投手時的攻擊策略設定，彭政閔與高國輝總是能夠用最簡單的方式，講出球員能夠理解的內容。加上過往2名教練國際賽經驗豐富，說法有說服力，球員能夠去放心執行。像是冠軍戰面對日本隊先發戶鄉翔征，針對直球的猛力揮擊；又或是預賽首戰面對韓國，對於高永表的攻擊策略為設定偏高位置。就算過程中曾有失敗，像是無法攻克委內瑞拉的羅戈，但球員仍然是堅定去執行，也因此才有像是戴培峰、江坤宇，這種並不是以長打見長，卻又能在12強賽擊出全壘打的表現，大膽揮擊有收到成果。除了整體賽事的調整與執行，中職打者的實力進步，也比想像中來得大。現在沒有大聯盟層級，又或是沒有亞洲職棒不錯經歷的洋投，已很難壓制住中職打者。擔任富邦悍將海外球探的羅力就說：「雖然找洋將時，大家都會先看球速，但在中華職棒想要生存，可能還需要好的控球與特別的變化球才行，因為打者的適應能力很快。」各隊為了戰績不斷地在洋投上面軍備競賽，也讓台灣打者有了最好的練功場。搭配各隊也開始引進科學化的打擊訓練模式，球員自己也會在休賽季找私人教練進修，相輔相成下讓台灣打者的實力一直在進步，揮棒速度與力量進步下，不再懼怕超過150公里的速球，也提升了選球能力。中職主導的12強賽組訓，此次為了做為後續經典賽的延續，出動了將近30名的情蒐團隊。基本的影像資料、數據收集之外，更讓有實際國際賽對戰經驗的資深球員與教練擔任分析員，在每場比賽前的晚上，先與教練團開會；當天比賽前的白天，再與球員們講解討論，讓教練與球員都有相同的比賽方向，可理出完美的比賽策略，是這次情蒐團隊最大成就，像是大家所熟知的吳昇峰與林瀚，在講解對戰分析時，更會帶入自己如果站在場上的話，會怎麼樣去應對的想法。這樣的講解方式，能夠讓球員馬上產生共感，像是黃子鵬對戰多明尼加時，同樣是側投的吳昇峰，就會把自己所設想的投球策略來討論，比起過往情蒐報告只告知弱點，這次的情蒐報告內容更重視過程與鋪陳。除了前置的情蒐作業外，現場中職後勤更安排了iPitch智慧發球機，與Video Room作為球員臨場的緊急準備。iPitch可透過球路數據，來模擬打者在場上時，可能會遇到的球路軌跡，特別在對方啟用牛棚時，可快速讓打者進入視覺模擬；Video Room則可讓打者檢視自己的揮棒過程與設定，也可在來不及使用iPitch時，直接先看影片讓打者心裡有個底。這些後勤團隊的執行過程，是先有去年經典賽的經驗，也才有這次12強賽的完美磨合，希望這次12強賽的成功範例，能夠真正的讓情蒐作業與資料延續下去，而不再只是永遠的單次專案，有龐大的資料庫，就能讓台灣在國際比賽裡，可以有更充分的準備，不再只是看著列印出來的數據資料就要上陣廝殺。