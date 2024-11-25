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▲周湯豪被陌生小孩喊爸，但自己不急著生小孩。（圖／記者朱祖儀攝）

周湯豪在23日、24日順利完成「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會，由於第2天演唱會強碰台日12強冠軍賽，因此特別找來媽媽比莉助陣，他也透露想幫媽媽寫歌其實很久了，不過因為想給對方最好的，所以還在慢慢磨，對方也不敢催他。另外，他24日唱到一半在台上轉播「中華隊4：0」，他笑說其實是導演組在耳機裡面一直報分數，自己也跟著喊出來，不禁笑虧：「他們都沒在看我演唱會！」周湯豪第2場演唱會延後半小時開場，他透露其實是因為當天比較早開場，大家都還沒醒，加上第一天扭傷左腳，下午都在處理腳傷，還需要綁護踝工具，一直在調整位子，所以才會比較晚上台。而周湯豪昨日興奮在演唱會上轉播台日大戰的比分，他事後也說，其實是因為導演組一直在關注，他唱到一半，對方就一直在他耳機裡面轉播，所以自己才會跟著喊出來，忍不住小小抱怨：「他們都沒在看我的演唱會！」不過即使如此，周湯豪仍在台上釋放所有的能量，也說其實在台上幾乎感覺不到疼痛，因為他在舞台上非常興奮，加上他忍痛程度本來就比較強，所以在演出當下及剛結束演出時，其實感覺不到疼痛，「對我來說，我的表演方式比較像運動員，本來就會有一個傷害，但在台上的爽感是遠超過痛感的。」至於第一天被一個陌生小孩喊爸爸，周湯豪表示，「我覺得很特別，如果你走去周湯豪的演唱會，沒辦法猜出是誰的演唱會，因為有潮男潮女，有中年人還有小孩」，他也透露，自己的演唱會有很多小孩到場，現在那些人也已經越長越大，但忍不住強調，「但前一天叫爸的，我不認識他。」被問到比莉是否會因此催生，周湯豪則認為自己還是小孩，沒有在想這件事，媽媽也沒有提到此事。而昨日演唱會上，比莉在台上邀歌，周湯豪則說，其實一直想要幫媽媽寫歌，但自己真的太忙了，除了當歌手以外，2年內還接案，總共導了30支片子，比一般的製作公司還要多，另外還包下行銷企劃案來做，這次演唱會也是他自己設計的，所以比莉也不敢催促，覺得他實在太忙了。他也認為，因為想給媽媽最好的，所以寫歌更有壓力，「幫媽媽寫歌欸，這是最難的事。」周湯豪最後也真情流露，透露自己一直捨不得淘汰REALIVE演唱會，因為覺得這個演唱會就是他的內心世界，「我本來就極度感性，但我的生活、人生、個性、壓力，讓我是一個比較ㄍㄧㄥ的人」，所以他把自己內心所想全都發揮在演唱會上，「在舞台上是給我一個真情流露的機會。」而他接下來有2個計劃，一個就是準備新作品，另一個就是好好休息，因為他執念太深，一直沒有停下腳步，接下來也很希望可以出國或學做甜點等，讓自己放鬆一下。