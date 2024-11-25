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▲世界棒球12強中華隊教練團成員王建民（左起）、高志綱、陳江和、曾豪駒、張建銘、林岳平、彭政閔、高國輝一起打造出歷史上最強的中華隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲王柏融也是台灣棒球的指標性人物之一。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.07）

▲世界棒球12強中華隊投手陳冠宇（左）、郭俊麟（右）在這次年紀較輕的中華隊扮演老大哥的角色，除了帶動學弟也投出精彩表現，是中華隊奪得金牌的功臣之一。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

在向FIBA世界盃一樣的領獎台上頒獎，你能想像有一天中華隊會以這幅光景作為結束一屆的世界級國際大賽的方式嗎？在第三屆WBSC世界12強賽，中華隊將帥達成不可能的任務，無疑是這十年來中華隊老、中、心三代球員努力的成果，跟上現代棒球潮流，開創屬於自己的世代。從贏韓國、到贏美國、再贏日本，向世界發出不可忽視的聲音。今天頒獎合照時，前排蹲的是王建民、張建銘、彭政閔，正是2013年WBC經典賽那支中華隊的核心成員，那一屆比賽中華隊3：4輸給日本，差了那一步，未能扳倒這個強敵。但那是一個起點，也是一條分界線。在此之前的中華隊贏球模式是：王建民或某一名王牌投手壓制對手，彭政閔上壘、陳金鋒轟出去，攻守都是簡單的「One Two Punch」，依賴於某一名球星的發揮，很難和訓練有素且戰力均衡的強隊抗衡。但在那之後的中華隊慢慢改變、吸收經驗、抓緊國際賽機會提升自己，王建民這些旅美的好手回國帶來新東西和觀念，國內新一輩的教練也慢慢出頭。新時代的球員在新觀念、新思維的培養下正確成長。國內職棒經歷危機，重新站了起來，四隊到六隊，吸納更多人才，培養更多國家隊戰力，給進步的提供了環境和背景。更重要的一點是，這一代的球員有一種「狼性」，這一點前國家隊名帥洪一中今天在《野球名人房》時也有提到過，就是那種將日、美、韓視為對手，而非仰慕對象的競爭意識。這一代的球員認為自己是能和對方匹敵的，他們想擊敗對手，而不是與之合照。我們說的新世代開啟於什麼時候？可能沒有一個明確的日期，但是2014年21U世界盃棒球賽奪金的那一批球員扮演了一個承先啟後的角色。王柏融和陳傑憲是這個「U21金牌世代」的代表性人物，王柏融在前半段做了一個很好的起頭作用，無論是光州世大運時說的：「希望從我們這個世代開始，就要一直贏韓國。」或是之後成為中職第一位透過入札制度旅外的球員，「大王」巔峰時期開啟台灣球迷許多想像、被寄予許多期望，這次無庸置疑的。陳傑憲前半段鋒芒不如王柏融，2017、18雙雄競爭「四割男」的期間也落居下風。但他路遙知馬力，從進入職棒時一度守游擊出現非常大的困難，到後來在中外野找到一片天，陳傑憲謙遜、受教、能夠帶動團隊氣氛的領袖性格，在統一獅2020年翻盤奪冠的歷程中，扮演非常重要的元素。這一屆中華隊任命他為隊長，可能是最重要的一個決定。從贏韓國、再到贏日本，「U21金牌世代」的選手正在完成他們被賦予的歷史使命。這一屆在陣中的還有郭俊麟和黃子鵬，郭俊麟是那個盃賽的最有價值球員。每一個時代都有其性格，台灣棒球目前的這個世代最好的代名詞可能是「超趕」。作為日、韓背景板多年，2013年我們意識到可以如此接近擊敗他們，然後花了11年從「差一顆贏球」到「真的贏球」。如今站在了冠軍之巔，一步一腳印，走得不算快，但很踏實。「這次結束就是下一次的開始，我們和世界強隊更靠近，未來也會繼續嘗試做到。」曾豪駒總教練在賽後受訪時的一段話特別適合用以作為結語，「我們想要和他們更接近，這次我們靠近了一些，但他們實力仍非常強，所以我們還需要更努力，才能更接近、甚至追上他們。」