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▲中華隊牛棚教練王建民。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊中繼投手林凱威守住世界冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界12強棒球賽，中華隊以4：0擊敗世界排名第一的日本隊，不僅終結對手27連勝的神話，更拿下隊史首座世界冠軍。這場歷史性勝利，背後的關鍵在於投手群的卓越表現，而車輪戰策略則是致勝的核心，投手教練林岳平賽後首度受訪，分享這支投手團隊成功的祕訣。本屆12強賽事，中華隊雖無傳統意義上的王牌投手，但憑藉團隊的力量抓下27個出局數，這一切靠的不是王牌投手一支獨秀，而是整個投手群的分工合作。談到投手群的驚人表現，林岳平透露，教練團分工合作是成功的關鍵，「龍貓（總教練曾豪駒）負責挑選選手，剩下的由我和王建民組裝投手陣容，針對每位投手的優勢球種與對手打線進行細緻分析。」在教練團的明確分工下，牛棚教練王建民的加入讓換投時機更為精準，而頻繁啟用牛棚的策略也反映了現代棒球的趨勢。曾豪駒表示：「這次的投手調度模式，受到美國大聯盟季後賽的啟發。」他也稱讚林岳平的果斷調度，認為這是投手群發揮實力的一大關鍵。回顧去年的經典賽失利，林岳平坦言這段經歷讓他成長許多，「我反思了很多，這次和龍貓（曾豪駒）、建仔（王建民）的合作更加緊密，最終讓我們完成了目標。」中華隊成功登頂世界冠軍，也為未來國際賽事樹立新標竿。林岳平對這批投手群寄予厚望：「明年還有經典賽資格賽，希望他們能繼續在國際舞台上大放異彩。」